La consellera de Sanidad, Ana Barceló, pidió ayer en el Consejo Interterritorial agilizar los trámites para que la vacuna rusa Sputnik se utilizase en España y, por ende, la Comunitat Valenciana. La petición ya la había adelantado el president Ximo Puig el sábado y la verbalizó ante el resto de las autonomías la responsable valenciana.

Barceló reclamó así acelerar al máximo los trámites para poder disponer cuanto antes de otra de las vacunas que ya están en el mercado y justificó la petición «dada la escasez de vacunas».

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sin embargo, no dio ningún paso más allá y despejó cualquier decisión a la que se tome en el conjunto de la UE. «Todas las vacunas que tengan el aval de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) vendrán a nuestro país», indicó al tiempo que añadió que entre las próximas vacunas «Sputnik va a llevar un tiempo diferente porque sus fábricas están fuera de suelo europeo».

Durante la tarde, mientras se celebraba la reunión, también se pronunció el jefe del Consell, Ximo Puig, quien exigió a la autoridad sanitaria europea que autorice la adquisición «de todas las vacunas que estén en condiciones de ser suministradas». «Nos jugamos la vida de las personas, de la economía y de la sociedad, hemos de ser persistentes», añadió Puig quien recordó que Sputnik ha estado validada en otros países, aunque la Comisión Europea descartó ayer en principio que vaya a autorizarla.

Antes llegará la de Janssen/ Johnson&Johnson que se espera ya para el próximo mes de abril. Sin embargo, su desembarco en la Comunitat Valenciana será paulatino. Según indicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un programa de televisión, de esta vacuna llegarán 300.000 dosis en la segunda quincena del próximo mes, de las que un 10 % (30.000) acabarían en la Comunitat Valenciana.

La inmunización del personal educativo evoluciona a base del no hay mal que por bien no venga. Primero fueron las vacaciones falleras, que desde el Consell recomendaron que no se realizasen, las que articularon el plan inicial para que 72.000 docentes y trabajadores de centros escolares fueran vacunados sin afectar a las clases en una semana. La suspensión del fármaco de Oxford/AstraZeneca provocó el fracaso de este plan, pero ha traído un aumento en el público objetivo de esta vacunación masiva educativa de 119.000 a 149.000.

El cambio de criterio del Consejo Interterritorial de ampliar de los 55 a los 65 años la inyección de la vacuna anglosueca contra la covid incluye a alrededor de 30.000 trabajadores educativos que hasta ahora quedaban fuera del plan. Es por ello que desde las consellerias de Sanidad y Educación se encuentran en una reestructuración de su estrategia para incorporar a esta importante bolsa de personas a la inmunización masiva.

Reanudación

El planteamiento de las dos consellerias es retomar la profilaxis contra la covid en los trabajadores educativos el próximo viernes 26 por la tarde. Esta fecha, junto a la jornada completa del sábado 27, estaba ya prevista para inocular a 44.000 docentes de Castelló y Alicante. Educación y Sanidad sopesan utilizar estos días e incorporar los 13 puntos de vacunación de València que según el plan inicial debían haber completado el proceso y que, sin embargo, solo llegaron a 2.300 personas antes de la paralización.

En este sentido, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, anunció por Twitter que a estos días también se añadiría el miércoles 31 de marzo por la tarde y la jornada del 1 de abril (Jueves Santo) para terminar con toda la inmunización sin afectar a las clases. Desde Educación y Sanidad precisaban ayer, no obstante, que el cambio de criterio obligaba a replantearse el operativo, aunque sí que indicaron que se espera que haya más personal sanitario trabajando en los 25 puntos de inmunización establecidos.

«Toda la comunidad educativa podrá ser vacunada en los próximos días», expresó ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado al respecto sin especificar fechas. Así, defendió la seguridad y efectividad del fármaco de AstraZeneca asegurando que hay que darle «la máxima credibilidad a las vacunas» así como «acelerar la vacunación».

Otros empleados esenciales

La variación de los criterios del Consejo Interterritorial también influye sobre otros empleados esenciales y sociosanitarios inoculados con AstraZeneca. Es el caso de farmacéuticos, fisioterapeutas o personal de emergencias, entre otros, que también ampliarán de 55 a 65 la edad en la que podrán recibir el fármaco desarrollado por Oxford.

Pfizer aumenta su envío un 25 % hasta las 67.800 dosis

La Comunitat Valenciana recibió ayer un nuevo envío semanal de Pfizer. En total, 67.800 dosis contra la covid aterrizaron ayer a primera hora en el aeropuerto de Manises frente a las 54.990 de la semana anterior, un aumento del 25 %.

Por otra parte, Sanidad informó que hasta ayer se habían administrado un total de 562.350 dosis contra el coronavirus de las que 198.914 personas han recibido ya una pauta completa mientras que otras 164.522 personas han recibido una.

Esto significa que un 7 % de la población valenciana cuenta con alguna protección frente a la covid. Asimismo, la Comunitat Valenciana ha administrado un 78 % de las más de 700.000 dosis recibidas hasta ahora.