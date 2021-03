El Consell impulsa 190 proyectos por valor de 11.000 millones para optar a ayudas de la UE

La Generalitat espera que lleguen a la Comunitat Valenciana en torno a los once mil millones de euros en proyectos de reconstrucción financiados por la Unión Europea. De ellos, 4.516 millones son propuesta directa de la Generalitat y el resto iniciativa del sector privado, con proyectos para ser financiados directamente por los distintos ministerios.

No se trata aún de las convocatorias definitivas porque el plan que España presentará a la UE aún no está activado, de hecho hay tiempo hasta mayo o junio. Pero sí se conoce ya el detalle de los proyectos enviados por la Generalitat a las manifestaciones de interés abiertas por la mayoría de departamentos del Gobierno.

El valor de las propuestas del Consell alcanza los 4.516 millones con proyectos que se sostienen sobre los tres ejes que exige la UE: resiliencia, es decir refuerzo del escudo social ante retos como el de la pandemia, la digitalización y la transición ecológica.

Los once mil millones (10.922 en concreto) son de momento una cifra aproximada porque solo figuran los proyectos que se han presentado a las llamadas manifestaciones de interés abiertas por los ministerios, pero por ejemplo hay departamentos del Gobierno que no han acudido a esta fórmula. De ese modo, iniciativas relacionadas por ejemplo con el turismo no se contabilizan.

El plan valenciano coge forma

Pero la propuesta valenciana empieza a coger forma en pleno proceso de lanzamiento de manifestaciones de interés, es decir peticiones de proyectos con el objetivo de que cada ministerio pueda integrarlos en las propuestas definitivas que presentará a Europa.

El proceso comenzó en noviembre pasado con el primer proyecto valenciano, el relacionado con el hidrógeno verde y desde entonces se han realizado distintas llamadas tanto al sector privado como al público, que son las que figuran en la tabla que acompaña esta información.

La Generalitat lleva ya meses trabajando en estos proyectos de la mano de asociaciones empresariales o de institutos tecnológicos para ayudar a presentar las declaraciones de interés. Una de las líneas más importantes es la de Industria en la que participan diferentes consorcios de empresas con propuestas directamente al ministerio, aunque con el apoyo y seguimiento del Consell, con 24 proyectos que alcanzan un valor global de 5.500 millones. El número de actuaciones es de 190.

Una de las novedades es el detalle de los proyectos auspiciados por la Generalitat al Ministerio de Ciencia. Su importe no es de los más grandes, 19 millones. Pero sí tiene valor por lo novedoso. Son ocho proyectos dirigidos a la digitalización del sistema de salud, de forma que se pueda crear un sistema de información digital que soporte la historia social y sanitaria de la población integrando todos los datos y un sistema de información hospitalario que permita disponer de un único método de comunicación en todos los hospitales públicos. En el listado no aparecen los proyectos presentados por las empresas porque están sujetos a propiedad intelectual.

340 millones para la FP rural

Del bloque de proyectos para afrontar el reto demográfico destacan por su cuantía la promoción de la formación profesional en el medio rural valenciano con 340 millones, el plan valenciano de infraestructuras de servicios sociales con 46,9 millones o el proyecto Fent Cooperatives que supera los 26 millones.

De los proyectos relacionados con la recarga y movilidad eléctrica destaca una inyección para el despliegue de esta infraestructura de 251 millones o la compra de nuevos tranvías para FGV con 109 millones. Sobre energía hay propuestas muy potentes como el fomento de las comunidades energéticas locales o la adecuación de cubiertas para la producción de energía en las cooperativas valencianas que alcanza los 546 millones.

El sector del transporte contempla un proyecto de modernización para los viajes por carretera de 196 millones, las mejoras en la digitalización de la red de Metrovalencia por 125 o la integración del puerto en la ciudad en diferentes municipios por valor de 24. Otro bloque relevante es el de la banda ancha de muy alta velocidad o adelantar la cobertura de 5G en entornos rurales, una propuesta relacionada con el reto demográfico, que va dirigida a entornos de muy baja densidad y que busca movilizar 438 millones.

Una apuesta por la ciencia valenciana de 65 millones

El Consell presenta un novedoso plan de I+D+I para la transformación y la resiliencia de 65 millones. La propuesta señala hacia dónde se dirige la ciencia valenciana en los próximos años. Incluye proyectos de dispositivos, sistemas y redes para internet cuántica, nuevos horizontes en desarrollo de materiales para la generación y almacenamiento de energía e hidrógeno verde o aumento de la eficiencia del sector agroalimentario hacia alimentos funcionales 5S (saludables, seguros, satisfactorios, sostenibles y sociales), que se denomina Agrofun 5S.