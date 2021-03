Todo está preparado para la vacunación masiva, excepto las vacunas. Pero llegarán. Quizás no todas las esperadas, quizás no en el momento en que se pensaba, pero llegarán. Es la idea con la que trabajan desde la Conselleria de Sanidad para las próximas semanas.

Abril estaba marcado en rojo como el mes de la inmunización masiva. Se habló de 400.000 dosis semanales que, de momento, no van a llegar. No obstante, en Sanidad lo tienen todo preparado por si llegasen. «Mejor estar preparados para 400.000 y que lleguen 300.000 y que podamos ponerlas a que ocurra al revés y no tengamos capacidad», explican desde el departamento que dirige Ana Barceló, desde donde se insiste que se adaptarán a lo que venga.

El mensaje es que está todo preparado para el momento en que sea necesario porque, creen, en algún momento lo será. Bien en abril o en mayo. O quizás en junio. Retomar la vacunación de casi 150.000 docentes en cuatro días será un ensayo con «efecto real» para mostrar capacidad.

El propio president de la Generalitat, Ximo Puig, incidió ayer que espera poder iniciar la vacunación masiva en abril «si cumplen las farmacéuticas». «Ojalá en abril tengamos que reprogramar porque se cumpla el compromiso de que lleguen miles y miles de vacunas», añadió.

En este sentido, aseguró que la vacunación de los docentes va a servir de «ensayo» para esta campaña y que el «gran problema que tenemos es que no tenemos suficientes vacunas», alertó.