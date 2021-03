En un momento de rebrote generalizado del coronavirus, la Comunitat Valenciana parece haberse aislado, no solo por su cierre perimetral del resto de la península. Ha cambiado la tendencia con una pequeña subida de un punto en la incidencia de la Covid-19 acumulada desde ayer, pero la subida es mínima y más si se compara con otras comunidades que en los últimos días sí que han visto repuntar sus casos.

País Vasco, Navarra, La Rioja o Baleares son algunas que han aumentado su incidencia a siete días en más de 10 puntos desde el jueves y que han permitido plantear la pregunta de por qué no hay repunte en la Comunitat Valenciana si se han levantado las medidas. Los expertos señalan como clave la desescalada, a la que le añaden el calificativo de «muy prudente», y que los efectos de un posible rebrote se verán en unos días, especialmente tras el puente de San José.

«Éramos los que peor estábamos y hemos tenido medidas muy restrictivas durante mucho tiempo, otras seguramente las relajaron antes», indica el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Navarro. «Somos los que más tiempo hemos tenido los interiores cerrados, se les ha abierto poco, con un máximo de cuatro personas por mesa y eso hace que las posibilidades de contagio se reduzcan», desgrana Salvador Peiró, especialista de Salud Pública de la Fundación Fisabio.

A estas medidas, Peiró agrega «un conjunto de factores que nos están viniendo bien para retrasar el repunte». Así, apunta a mantener el rastreo pese a que los contagios están bajos y destaca especialmente el recuerdo de una tercera ola potente que ha tenido especialmente incidencia en la Comunitat Valenciana. «Estamos en una de las mejores situaciones epidemiológicas, pero hay cierta concienciación, influye esa memoria cercana, todos hemos aprendido mucho porque tener un caso cercano impresiona», incide Peiró.

Ese miedo a la tercera ola recién sufrida es uno de los argumentos que también arguye el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Navarro. Sin embargo, insiste en que todavía no se han visto los efectos de una apertura y de días de mayor movilidad como las (no) Fallas. «Si hay un aumento de los contactos sociales no se ve en una semana, lo ves al cabo de tres o cuatro semanas porque puede haber muchos casos asintomáticos que pasan desapercibidos», añade.

«Tenemos el problema de estar en un tobogán que cuando estamos mal cerramos y cuando estamos bien abrimos hasta que volvemos a tener muchos casos que cerramos de nuevo», relata Navarro quien pide estar atentos a los «supercontagiadores» que pueden «crear un auténtico brote y más con variantes como la británica».

«Lo que está claro es que estamos tan bien que solo podemos ir a peor, es difícil mejorar si no hay vacunas y que será difícil volver a esta situación si hay otra ola», explica el también jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elche. «Ahora sabemos que si nos descuidamos mucho tendremos un problema», complementa Peiró, quien reclama «estar vigilantes porque si vuelven a subir mucho los casos habrá que dar marcha atrás en medidas».

El efecto del puente de San José se nota con el mayor número de casos de los últimos 10 días

La Comunitat Valenciana registró ayer un ligero repunte en la detección de casos diarios de covid. En total, fueron 270 los positivos notificados desde la última actualización, una subida importante respecto al día anterior donde solo se registraron 90 (una cifra muy baja para ser un martes donde se nota el efecto fin de semana), pero que también supone un aumento respecto a los dos miércoles anteriores cuando se detectaron 144 casos y 221 hace dos semanas.

Este aumento de casos puede deberse al efecto del puente y a la acumulación de positivos sin notificar o puede suponer un cambio de tendencia. De hecho, por primera vez en varias semanas subió la incidencia, eso sí, de 29 a 30, lo que significa continuar en riesgo bajo y seguir como la autonomía con mejores datos epidemiológicos de España.

Asimismo, se notificaron 15 fallecimientos de los cuales, uno de ellos es un residente de un centro de dependencia. Sin embargo, en estos centros no se registraron ningún caso positivo en residentes, pero sí en trabajadores con cinco.

Tanto las personas hospitalizadas como las ingresadas en la UCI descendieron respecto a la jornada anterior, de 489 a 473 en ingresos generales por covid y de 119 a 114 en críticos.