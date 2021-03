El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha asegurado haber recibido un "anónimo" en su grupo parlamentario con "listas de unos altos cargos de la conselleria y del Gobierno valenciano que relatan donde se han vacunado contra el coronavirus y cómo se han vacunado" con "extractos de sus tarjetas SIP", y ha insinuado que una alto cargo de Compromís en Sanidad se ha vacunado en el Arnau de Vilanova y en una residencia de la segunda dosis.

"Esto en teoría es ilegal. A mí me ha llegado un anónimo. Por eso yo por lealtad, por respeto, no lo he filtrado, no le he dicho a ningún medio de comunicación que tengo esto, no le he dicho a nadie quién se ha vacunado irregularmente, no le he dicho ni dónde ni cuándo, pero lo tengo", ha aseverado en su intervención en Corts para pedir una comisión de investigación sobre las vacunas.

Así, ha asegurado que estaba esperando a que el parlamento aprobara la constitución de este organismo para plantear en su seno "si estas personas se han vacunado irregularmente o no". "¿Están ustedes dispuestos a que esto se vea ahí, o lo vamos a tener que ver en los medios de comunicación?", le ha preguntado a la diputada socialista Carmen Martínez.

"Papelón el que ha hecho usted en estas cortes", le ha respondido Martínez. "Asegúrese que esas tarjetas SIP si las van a publicar son ciertas y pertenecen a la Comunitat Valenciana, no vaya a ser que sean de Madrid", le ha espetado la diputada socialista.

En su réplica a Carles Esteve (Compromís), Zaplana ha señalado: "Imaginemos qué pasaría si mañana se hiciera público que una alto cargo de Compromís la Conselleria de Sanidad se hubiera vacunado de su primera dosis, pongamos, en el Arnau. Pongamos que no se ha hecho público de momento, pero como está la cosa, esa persona no solamente utiliza su cargo para vacunarse sino que además para ponerse la segunda dosis se va a una residencia, de esas que están cerradas a calicanto y se pone la segunda dosis allí".

"¿No creen que antes de que estas informaciones las publiquen los medios, no es mejor que se aclaren en una comisión parlamentaria?", ha agregado. Esteve, por su parte, le ha preguntado: "¿El alcalde de la Nucia (Bernabé Cano, del PP, que se vacunó en una residencia) dónde está?". "Los anónimos, a la Fiscalía", le ha espetado, antes de acusarle de convertir el pleno en "un capítulo del Inspector Gadget o no sé qué parte del Padrino".

Además, Zaplana en su respuesta a la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha asegurado que "alguien ha entrado SIP a SIP a personas de su gobierno y ha sacado ese listado en impresora, y están vacunadas". "¿Quiere saber ese listado publicado a los medios o en una comisión creada al efecto?", le ha preguntado. "El Botànic es un gobierno que no tiene un solo caso de corrupción, y esperamos que siga siéndolo", le ha respondido Lima, que ha asegurado que "aquí no nos tomamos la justicia por nuestra mano".

Por otra parte, la Consellera de Sanidad, Ana Baceló ha exigido al diputado que "entregue de inmediato a la Mesa de les Corts la relación de personas vacunadas que asegura tener en su poder para que esta, a su vez, se la entregue a la Conselleria".

Según ha asegurado en las Corts Valencianes el parlamentario del Partido Popular, dicha relación contiene, "entre otros datos, el número de SIP de las personas supuestamente vacunadas de forma irregular". El escrito registrado en las Corts, además de pedir el listado anunciado por el diputado popular, solicita que "acompañe escrito informando del origen y procedencia" de dicha lista y "a través de la mesa se haga entrega de la misma a la Conselleria en aras a la defensa de los datos protegidos de las personas y su posible uso ilícito".

La Conselleria, en función de los datos que le sean entregados, valorará la posibilidad de abrir "la correspondiente investigación". La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado que "la circulación de datos personales de cualquier ciudadano supone una vulneración del derecho de privacidad", por lo que se le ha solicitado tanto la entrega del escrito como una explicación de cómo lo ha obtenido.

Para Ana Barceló, exhibir datos privados de personas "puede ser delictivo". En este caso, y tratándose de un diputado de las Corts Valencianes, "creo que es especialmente grave no haberlo puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades".

Además, el diputado de Cs Fernando Llopis, ha calificado de "inadmisible" que PSPV, Compromís y Podemos "se opongan a poner en marcha una comisión de investigación en Les Corts para sacar a la luz todas las posibles irregularidades en el proceso de vacunación, tal como pedía Ciudadanos".

"Hasta el momento, conocemos el nombre de varios cargos socialistas y 'populares' que se han vacunado cuando no les tocaba, pasando por delante de los más vulnerables, sanitarios, mayores y dependientes, a quienes les han robado su dosis", ha subrayado Llopis, para quien, "lo más grave e indecente es que el PSPV aún mantenga en el cargo a personas como el alcalde de Rafelbunyol después de cometer un acto tan vergonzoso como este".

El portavoz de Sanidad ha recordado que "el Consell hablaba hace unas semanas de hasta 200 personas que se habrían inoculado irregularmente hasta el mes de febrero", por lo que se hace "urgente conocer si esa cifra ha ascendido y si hay más cargos públicos cuyos casos aún no se hayan desvelado". "Esta comisión de investigación en ningún caso estaba destinada a juzgar a quienes se inocularon la vacuna cuando no les correspondía, sino a quienes se lo permitieron con su inacción y su mala gestión", ha añadido.

Además, el diputado ha asegurado que "la Conselleria oculta información de manera deliberada a los valencianos, porque todavía no se conoce al detalle el protocolo de vacunación establecido por la Conselleria de Sanidad", para el que ha pedido "total transparencia" y ha acusado al Consell de "no haber planificado adecuadamente el proceso".

Por último, Llopis ha señalado la "irresponsabilidad del Gobierno valenciano por no defender ante el presidente Pedro Sánchez el derecho a recibir la cantidad de dosis de vacunas correspondiente al número y tipología de habitantes de la Comunitat Valenciana".