Nuevo retraso de AstraZeneca en su envío de vacunas. Según confirmaron desde la Conselleria de Sanidad, la empresa anglosueca ha informado de un descenso de los envíos comprometidos de la semana que viene de 80.000 dosis. Así, en lugar de las 96.000 vacunas previstas llegarán entre 12.000 y 15.000.

No es el primer problema de este calibre con la compañía a la que esta semana la Unión Europea le bloqueó un lote de 29 millones de dosis encontrados en Italia que, sospechan desde la UE sospechan, que AstraZeneca iba a enviar a Reino Unido. Este retraso no afecta solamente a la Comunitat Valenciana. Cataluña no recibirá las 148.000 dosis que tenía previstas hasta, como pronto, el 5 de abril, es decir, la semana siguiente mientras que Galicia también vería reducido su recepción de 20.000 a 12.000, un perjuicio inferior al de la Comunitat Valenciana, con un descenso del 86 % de las dosis previstas.

Quina vergonya. El Ministerio ens acaba d’informar que les 148.000 vacunes d’AstraZeneca que havien d’arribar la setmana vinent no arribaran. S’endarreixen, mínim, fins el dilluns 5 d’abril. Ja n’hi ha prou d’aquest despropòsit — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) 25 de marzo de 2021

Según indicaron desde Sanidad, este descenso no afectará a la vacunación masiva del personal educativo ya que se tenían guardadas suficientes dosis con anterioridad. Sobre los problemas de suministro podrá interpelarle esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien se reúne por videoconferencia con el presidente de AstraZeneca España, Rick Rafael Suárez.

Mientras tanto, la Comunitat Valenciana sigue vacunando e intentando acercarse a los objetivos propuestos. Uno de ellos fue el verbalizado el seis de febrero por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig. «A finales de marzo, habrán vacunadas con dos dosis 300.000 personas en la Comunitat Valenciana contra la covid», dijo. Ese 6% de la población que representa se marcó como objetivo y a pocos días de acabar el día límite, la campaña de vacunación acelera para alcanzarlo.

Tras la actualización de este jueves, son 228.859 los valencianos y valencianas que habían recibido la pauta completa frente al coronavirus. Esta cifra representa el 76 % de la cantidad fijada por el jefe del Consell para el final del trimestre, aunque supera el primer pronóstico de diciembre donde el objetivo se situó en inmunizar a las 188.000 personas que se correspondían el primer grupo: residencias, sanitarios y grandes dependientes.

Los próximos días la cifra de vacunados con dos dosis podría aumentar considerablemente. Por ejemplo, en la última semana se han inyectado más de 40.000 segundas dosis, de las que 13.000 se pusieron entre el miércoles y el jueves. Así, el 10 de marzo había alrededor de 125.000 personas con dos dosis y otras 190.000 con una dosis de las que la mayoría (unas 130.000) eran de Pfizer o Moderna que completan su pauta a los 21 días.

Desde Sanidad, no obstante, indicaron que trabajar con previsiones con las vacunas es «una locura» y que los constantes retrasos y modificaciones les obliga a adaptar el plan de vacunación «semana a semana». «Vamos a salto de mata», es el resumen de la conselleria.

«La única regular es Pfizer», indican aunque recuerdan que durante dos semanas hubo un descenso del envío que se ha compensado con el tiempo. Sobre este antígeno están puestas las esperanzas para la vacunación de los mayores de 80 años que la consellera fijó para finalizar a mediados de abril, mes en el que llegarán 125.000 dosis de este fármaco.