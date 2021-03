Los ataques de Cantó al PP antes de su marcha

La frase es recurrente: del amor al odio media un paso, pero funciona también en dirección contraria. Así le ha ocurrido al camaleónico Toni Cantó, síndic de Ciudadanos en las Corts hace apenas diez días y desde ayer flamante fichaje del PP de Isabel Ayuso para las elecciones a la Comunidad de Madrid: llegó a detestar a la organización de la gaviota pero ahora se suma a su batalla electoral en la capital. Cuando su grupo en la Cámara valenciana aún no ha digerido su marcha, Cantó ya hace campaña para un partido que no hace tanto rechazaba y que en numerosas ocasiones ha sido objeto de sus críticas más duras e hirientes.

La hemeroteca complica al actor un mensaje coherente y hacer creíble ante la ciudadanía que haya abrazado la fe popular. En buena medida, Cantó creció políticamente, tanto en el Congreso de los Diputados, como en las Corts, con un discurso muy punzante contra el PSOE, pero también hacia el PP, al que llegó a acusar de ser una «organización criminal».

Ya en su etapa como diputado nacional, a la vera del entonces líder de Ciudadanos Albert Ribera, tuvo intervenciones con eco mediático en las que expresaba su rechazo hacía un partido envuelto en casos de corrupción. Cantó formó parte de la comisión de investigación sobre el extesorero del PP, Luis Barcénas.

Pero también en sus años como portavoz de Cs en las Corts, tuvo a los populares valencianos en la diana. De hecho, Cantó inauguró esta legislatura con un duelo con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para ver quien de los dos lideraba la oposición. Una rivalidad que pasaba por qué Cantó recordara siempre que podía a los populares valencianos su etapa negra de corrupción.

Para Cantó, PP y PSPV representaban lo mismo y solo un partido «de centro» como Cs podía dar una alternativa para la C. Valenciana. Eran responsables no solo de permitir la corrupción, sino también de impedir la financiación autonómica. Estas son algunas frases pronunciadas por Cantó a lo largo de los últimos años. Sobre la corrupción aseguró: «Cs tiene el mejor programa frente a la corrupción y la ineficacia del PP» y «los que quieran seguir votando a un partido que no luche contra la corrupción, que voten al PP».

También se refirió al extesorero Luis Bárcenas: «Ustedes han pervertido la democracia y han hecho un daño incalculable a nuestro país». De Bonig dijo: «Isabel, no mientas, la imposición lingüística la empezasteis vosotros». Su argumentario también incluye la financiación: «Es vergonzoso ver al PSOE y al PP acusarse en esa especie de pimpinela política que practican a diario, los dos son responsables de la mala financiación». También hizo mención a los pactos: «Yo no soy como el PP que pactó con el PSOE ocultar las conclusiones de la comisión de las cajas de ahorro y ocultar la comparecencia del expresidente Rajoy.