El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se ha encontrado recientemente con dos casos en los que se planteaba un nuevo dilema relacionado con la crisis sanitaria: dos personas acudieron al Defensor del Pueblo valenciano pidiendo amparo porque en su hospital no les permitían acceder junto a su pareja embarazada como acompañantes.

Ante la disyuntiva y pese a entender la excepcionalidad de las medidas por la covid-19, el Síndic ha recomendado a la Conselleria de Sanitat «que extreme al máximo el derecho de la madre a estar acompañada por la persona que ella quiera en el embarazo, parto y actuaciones postparto, siempre que las circunstancias lo permitan y no haya contraindicaciones médicas».

En ambos casos, en el Hospital General de València, los denunciantes habían visto vulnerado su derecho al acompañamiento, que recoge la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos argumenta: «Respeto al embarazo considero que no soy un mero acompañante de me mujer, sino que también soy parte afectada, pues también soy el padre del bebé, por lo tanto al no dejarme entrar a las consultas de control del embarazo se me está privando del principal derecho que tengo como paciente a estar informado sobre el seguimiento de mi bebé».

Además, el denunciante considera que le está discriminando «por el hecho de ser hombre y no ser yo quien lleva a mi hijo dentro, aunque la portadora del bebé sea mi mujer, este es 50 % genética suya y 50 % mía, por lo que considero que se me debería dejar estar presente en todos los controles que se realicen y no negarme la información y visualización ecográfica de una parte de mi como es mi hijo».

En el otro caso , también a finales del año pasado, la queja señalaba que negarle la entrada en las pruebas de embarazo «lesiona los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que realiza indicaciones al personal sanitario que podrían ser constitutivas de infracción penal, constituyendo delito contra la salud pública e impedimento de ejercicio de derechos cívicos y prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para dictar actos administrativos sanitarios».

El afectado también cree que se vulnera «el derecho de los padres y de las madres no gestantes a hacer un seguimiento compartido del embarazo de sus parejas y les impide la posibilidad de implicarse en el embarazo y parto. El vínculo paterno-filial se debe proteger y fomentar desde el inicio y no cuando ya el bebé ha nacido». En ambos casos, la Conselleria de Sanidad pidió disculpas a las dos parejas denunciantes, pero recalcó que los anteriores (y actuales) protocolos por la covid-19 permiten que la paciente puede estar acompañada de una persona durante las visitas de seguimiento del embarazo, «siempre que se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia mínima y que no presenten síntomas covid o estén en aislamiento domiciliario».

La conselleria en su respuesta al Síndic asegura que se está realizando la reforma de las instalaciones en el Hospital General «para asegurar el cumplimiento de las restricciones de proximidad y ventilación, de forma que se pueda realizar el acompañamiento a la paciente».

El Síndic de Greuges se muestra comprensivo ante la grave situación derivada de la pandemia, pero entiende el derecho de acompañamiento «no es carácter rogado (que debe solicitarse) si no que, al contrario, su ejercicio se debe garantizar de oficio y en condiciones de igualdad por la Administración sanitaria».