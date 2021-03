El tiempo en Valencia prevé una Semana Santa tranquila, con cielos despejados y con buenas temperaturas. El buen tiempo en Valencia será la tónica en estas primeras vacaciones de 2021 marcadas por la pandemia. Son las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este fin de semana y la semana que viene, que estarán marcados por temperaturas de alrededor de 20 grados y ambiente fresco a partir del mediodía en las playas de la Comunitat.

Salvo alguna niebla mañanera en zonas del litoral que se irá disipando a lo largo del día, el tiempo permanecerá estable durante todo el puente, con el sol y el buen clima como protagonistas. Además, debido a la posición de un anticiclón en el centro de Europa, a la Comunitat llegarán algunas rachas de viento del este con origen marítimo que provocará la presencia de nubes bajas, que desaparecerán también conforme se desarrolle el día.

Precisamente este viento marítimo será el que traiga temperaturas de unos 20 grados al territorio, que no llegarán a ser excesivamente cálidas, sobre todo en la franja del litoral, donde a partir del mediodía el ambiente se volverá un poco más fresco. Según apunta el jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez “hay que tener en cuenta que al principio de la primavera el mar todavía está frío, actualmente a unos 15 ºC, y cuando a tierra llega aire que se desliza por el mar en estas fechas, da la sensación de temperaturas frescas, sobre todo por la tarde”.

En esta línea, Núñez explica que durante los atardeceres es posible que aparezcan algunas nubes bajas, pero sin chubascos, consecuencia del viento de levante débil que podría nublar los cielos. Pese a todo, desde Aemet apuntan que estas nubes serán las únicas que romperán la norma de cielos despejados y buenas temperaturas que marcarán la tendencia durante este fin de semana y toda la semana que viene en el resto de la Comunitat Valenciana.

El tiempo en Valencia este fin de semana

El tiempo en Valencia este sábado dejará cielos despejados en todo el territorio salvo en las zonas de Xátiva, Alcoy y Dénia, con nubes durante todo el día pero con una baja probabilidad de chubascos. En el resto de la Comunitat, sol con la posibilidad de algunas nubes altas.

El tiempo en Valencia este domingo será cuando se nublen los cielos, especialmente en Alicante y algunas zonas como la Plana de Utiel-Requena. En Castellón y Segorbe también se presentarán algunas nubes durante la mañana pero con baja probabilidad de lluvias, allí y en toda la Comunitat. Esta situación se debe a una borrasca que sí afectará al oeste y centro peninsular, pero desde Aemet aclaran que las lluvias no alcanzarán a la fachada mediterránea.

El tiempo en Valencia en Semana Santa, en concreto al principio de la semana marcará un cambio de tendencia con posibilidad de lluvias copiosas aunque solo en la zona de Xátiva, en el resto del territorio seguirá mandando el sol. Las nubes no se irán del territorio pero no está previsto que se den chubascos lunes y martes. El miércoles y el jueves será cuando, finalmente, los cielos acaben de despejarse por completo en toda la Comunitat y, salvo algunas nubes aisladas en el interior, no haya presencia de nubes en la gran mayoría del territorio.