Si ir al cine con mascarilla rompía la normalidad, el hecho de no poder tomar las palomitas mientras se disfruta de una película sentado en la butaca resquebrajaba definitivamente el ritual cinéfilo en tiempos de pandemia.

Ahora, desde la Asociación Valenciana de Exhibidores de Cine han "exigido" a Sanitat consumir dentro de las salas de cine: "Respetamos totalmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia por la que ha desestimado las medidas cautelares contra la prohibición de consumo de alimentos y bebidas en el interior de las salas, pero estamos muy sorprendidos por las continuas restricciones de la Conselleria de Sanitat hacia nuestro sector".

Asimismo, desde la misma organización aclaran que han mantenido dos reuniones con Sanitat para solicitar la visita de los técnicos a los cines con el objetivo de "revisar y evaluar" los protocolos: "Queremos saber las modificaciones que tenemos que realizar para poder tener la posibilidad de consumir en el interior de nuestras salas, pero no hemos recibido respuesta a esta solicitud", exclaman. Según argumentan, el cine es un espacio "en el que no se come enfrentado a otra persona, sino que las otras personas se encuentran de forma lateral y siempre dentro del mismo grupo de convivencia y en el interior de los cines no se habla mientras se come, reduciendo de manera importante los aerosoles".

En ese sentido, desde la Asociación Valenciana de Exhibidores de Cine "no entendemos esta prohibición" porque en "Baleares y Cataluña sí que es posible la consumición con peores tasas de contagio que en la Comunitat Valenciana".

Por ello, han propuesto a las autoridades sanitarias reducir el aforo del 50 por ciento en aquellas salas en las que se permita el consumo de bebidas y alimentos en su interior, pero "tampoco hemos recibido respuesta", manifiestan.

Desde esta asociación argumentan que los cines son un espacio seguro porque es el primer sector que estableció un protocolo común coordinado por FECE (Federación Valenciana de Exhibidores de Cine), la reducción del aforo es del 50% y "el volumen de nuestra salas es muy superior al de otros espacios interiores de otros sectores". También declaran que se realizan rondas de manera continua por el interior para vigilar el correcto uso de la mascarilla, comunicado a través de cartelería y de spots en pantalla: "Somos espacios con importantes equipos de climatización y renovamos el aire de forma continua como mínimo de 60 a 90 veces más caudal que el requerido para la respiración humana media".

Finalmente, también explican que esta restricción sanitaria ha comprometiendo el puesto de trabajo a casi 13.000 trabajadores: "No hay ningún caso documentado ni a nivel nacional ni internacional de focos en el interior de la salas de cine", concluyen.