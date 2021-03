"Túria es queda" no es solo un eslógan plasmado en una gran pancarta desplegada esta mañana en los bloques de viviendas de la céntrica calle Túria, es un manifiesto de intenciones. Primero, del valor intrínseco del asociacionismo vecinal y, segundo, del modelo urbanístico que persigue la ciudadanía valenciana. Uno que devuelva los barrios a su vecindario, así como a sus tradicionales comercios locales, y potencie un tejido asociativo más próximo y sostenible. No obstante, la proliferación incesante de viviendas turísticas en el centro histórico de València no solo enturbia la consecución de dicho objetivo, sino que lo imposibilita.

En este sentido, la especulación inmobiliaria y los fondos de inversión son la punta del iceberg de una gentrificación que acabará vaciando las calles más emblemáticas del cap i casal de sus vecinos y vecinas. Así lo han denunciado esta mañana decenas de ellos, que han querido sumarse a la concentración convocada conjuntamente por EntreBarris y la Plataforma de Afectados por la Hipóteca (PAH).

La última cara visible de este proceso son dos centenarios bloques de viviendas, los números 49 y 51 de la calle Túria, que hasta hace escasos meses conformaban el hogar de 16 familias. Sus actuales propietarios, según denuncian, planean firmar un contrato de compraventa de los inmuebles el próximo mes de abril con una filial francesa, lo que supondría no solo el desalojo forzoso de los seis núcleos de inquilinos que todavía persisten en los edificios, sino la destrucción de ambas construcciones. ¿El motivo? Construir 32 apartamentos turísticos en el que ha sido hogar para casi una veintena de vecinos de València, entre ellos Miguel y Francisca, un matrimonio anciano de 90 años, así como del Jardín de Infancia "Túria" y un restaurante.

Con asombro, según detallan colectivos sociales y residentes, descubrieron hace escasos días el anuncio de la asesoría Promarina Consultores. En este se expone, incluso con recreaciones en 3D, el que pretende ser un hotel de tres estrellas con más de 110 camas. De este modo, sin más recursos que el activismo, la población ha manifestado unánimemente, cuando el reloj ha marcado las 12:00 horas, su voluntad de no dejar que "especulen con nuestras vidas y barrios".

Defensa de los barrios

La cita ha congregado esta mañana a decenas de manifestantes que han clamado al unísono por el derecho a la vivienda de las seis familias que persisten en los citados bloques de la calle Túria. Según detallan los propios inquilinos, los actuales propietarios se niegan a prolongar unos contratos de alquiler que, en muchos casos, ya han expirado, dejando sin vivienda a una decena de familias. Aquellos que aún mantienen su vigencia, como exponen, están recibiendo sobornos económicos con el fin de abandonar el inmueble. Otros, como el matrimonio de nonagenarios, se aferra a la que ha sido su casa 49 años. Con un arrendamiento de renta antigua, esta pareja defiende el que es un derecho reglado: el carácter indefinidamente prorrogable de su contrato.