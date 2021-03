Casi 78.000 empleados del sector educativo han recibido este fin de semana la vacuna contra la covid. Según ha informado la Conselleria de Sanidad, entre el viernes y el sábado, en los 25 puntos de vacunación se han administrado 77.795 dosis de AstraZeneca.

La cifra representa haber inyectado el fármaco contra el coronavirus a un 83,6 % de los docentes y demás profesionales del ámbito educativo (están incluidos todos los empleados que trabajan en colegios, institutos y otros centros de ámbito formativo dependientes de la conselleria). Sin embargo, deja un 16,4 % de los convocados no han acudido.

En total, había más de 93.000 profesionales de centros educativos llamados a alguno de los 25 centros. De estos, 30.507 estaban convocados para el viernes mientras que 62.668 lo estaban el sábado cuando se vacunó durante la mañana y la tarde.

De los que no han recibido la vacuna no se conoce el motivo. Una posibilidad es que hayan declinado acudir siguiendo la recomendación de las autoridades sanitarias de no vacunarse si han pasado el coronavirus en los seis meses previos ya que, según se explicaba desde la conselleria, se cuenta con anticuerpos para ese periodo. Por su parte, desde Sanidad han especificado que se estima que menos del 8% ha rechazado explícitamente ponerse la vacuna.

El dispositivo organizado por la Conselleria de Sanidad para la vacunación masiva al personal de centros docentes de la Comunitat Valenciana ha permitido que en estos momentos el 54% de los profesionales ya haya recibido la primera dosis.