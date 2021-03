Las líneas de transporte por avión y por tren se han convertido en dos importantes vías de entrada o salida de personas que tratan de burlar el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana durante el inicio de la Semana Santa. La Policía Nacional levantó el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo, unas 270 propuestas de sanción en las siete ciudades de la provincia donde presta servicio. Aproximadamente la mitad de las actas corresponden a pasajeros multados en la estación ferroviaria y en el aeropuerto de Alicante-Elx, donde desde el pasado miércoles se está multando a una media de casi 30 pasajeros de vuelos nacionales por incumplir el cierre perimetral.

Los controles policiales de los pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elx, donde hay cuatro vuelos nacionales al día, han pasado de multar a menos de media docena de infractores a una media diaria de casi treinta personas que viajan sin acreditar un motivo justificados.

Además de los vuelos nacionales, en el aeropuerto se realizaron el pasado fin de semana 54 test de antígenos a pasajeros de aviones procedentes de otros países y todas las pruebas dieron negativo. Desde que se iniciaron el pasado noviembre estos test se han efectuado 908 pruebas y sólo cuatro han dado positivo en covid.

De las 270 sanciones por incumplir el cierre perimetral propuestas el fin de semana por la Policía Nacional en Alicante, Elx, Benidorm, Dénia, Orihuela, Alcoi y Elda, cerca de 80 son a pasajeros de avión y unas 70 a viajeros de tren. El grueso de las multas en la estación ferroviaria de Alicante se tramitaron el pasado viernes. En la provincia de Valencia, la Policía Nacional sancionó a 162 personas por incumplir las restricciones de movilidad o no llevar la obligada mascarilla.

El pasado fin de semana, agentes de diversas policías locales tuvieron que actuar para disolver botellones y fiestas privadas. En Alicante, la Policía Local intervino entre el viernes y el domingo para acabar con un total de 46 fiestas en viviendas privadas y en 20 botellones celebrados. Sus agentes interpusieron cerca de 250 denuncias por no llevar mascarilla y no respetar el número máximo de personas no convivientes en la vía pública.

La Policía Local de Alboraia tuvo que emplearse a fondo este fin de semana en el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa debido a los incumplimientos en forma de botellones y fiestas privadas. Así, el sábado la Policía Local informaba de que gracias a la llamada de un vecino, el dron policial localizó una fiesta privada en el ático de un edificio de La Patacona. En total, fueron identificadas y sancionadas siete personas. Y el domingo, los agentes tuvieron que intervenir para disolver una concentración de unas 50 personas bebiendo y escuchando música en el paseo de La Patacona, además de una concentración de vehículos «tunning» en Port Saplaya.

Un total de 46 jóvenes de diferentes localidades fueron denunciados por incumplir las restricciones impuestas frente a la covid, por celebrar dos macrobotellones en el polígono industrial Juan Carlos I, ubicado en el término municipal de Picassent. Patrullas de la Guardia Civil de Almussafes y Silla y de la Policía Local de Almussafes disolvieron las reuniones, celebradas en dos aparcamientos del citado polígono industrial, mientras que se contactó con la Policía Local de Picassent, pero esta finalmente no se personó en el lugar de los hechos. Según informó el Ayuntamiento de Almussafes, la Guardia Civil activó el dispositivo tras un aviso ciudadano al 112, recibido durante la tarde del sábado, en el que se denunciaba una gran concentración de personas en una zona de estacionamiento, donde se concentraban entre 20 y 30 vehículos y multitud de jóvenes.

Los controles policiales en los accesos a Dénia, que continuarán durante toda esta semana, permitieron a los agentes levantar seis actas de denuncia por el incumplimiento del cierre perimetral. Sorprendieron a seis vehículos que procedían de otras comunidades autónomas. Y el sábado la Policía Local puso siete sanciones a transeúnte que no llevaban puesta la mascarilla. Ayer domingo los agentes multaron a otras once personas por este mismo incumplimiento.

Multado en Lugo tras ser denunciado desde Alicante

La Policía Local de Lugo ha tramitado propuesta de sanción contra una ciudadano que fue localizado caminando por la calle, sin mascarilla y fumando, tras recibir un aviso de una persona que vive en Alicante, y que había visto al supuesto infractor en un vídeo en directo en redes sociales. Según han informado fuentes municipales, los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando el 092 recibió un aviso de una persona residente en Alicante, y que alertaba de que estaba viendo un vídeo en directo a través de redes sociales, en el que un viandante caminaba por una calle de Lugo, sin usar la mascarilla y fumando. Una patrulla de la Policía de Barrio localizó a este varón en la Avenida de Ramón Ferreiro, cuando estaba acabando el vídeo en directo.