Los másteres habilitantes costarán como los grados

«Soy más partidaria de una política de becas potente para que ningún estudiante se quede fuera por falta de recursos, pero las universidades no podemos sostener una bajada de tasas si no va acompañada de una financiación, es así de claro», advertía la rectora de la Universitat de València, tras conocerse la decisión.

Asimismo, Mestre mostró su postura ante unas declaraciones que Castells ha reiterado en diferentes ocasiones. «Si la universidad tiene que ser gratuita, las CC AA y las universidades deben recibir una financiación complementaria», por lo que recordó la infrafinanciación de la C. Valenciana y de la misma UV. «Lo veo una utopía, muy complicado; es más factible un sistema potente de becas, incluso las salario. Hay que ser realistas, no podemos jugar haciendo propuestas que, o no se llevarán a cabo, o hundirán a las universidades», sentenció la rectora.

Igual que en el precio de los grados, los últimos cursos la C. Valenciana ya había rebajado también el coste de los másteres hasta el de las carreras. Ahora, el objetivo es llegar a los niveles de 2011-12, detallan fuentes del Consell.