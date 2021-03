La rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, se muestra indignada ante la exclusión del profesorado universitario en la vacunación de los trabajadores del ámbito educativo que se desarrolla estos días en la Comunitat Valenciana.

La rectora calificó ayer como «insultante» que no se haya incluido a los enseñantes universitarios entre los grupos profesionales preferentes. «Es patético, insultante y todos los adjetivos que queramos añadir. Es muy difícil justificarlo. ¿Con qué criterio no somos docentes y no se nos incluye, cuando estamos en contacto con la franja de edad que más contagios genera?», apuntó.

Como ya publicó Levante-EMV, se trata de una petición que las cinco universidades públicas valencianas ya realizaron a las consellerias de Sanidad y Universidades, llegando a proponer que sean los servicios de prevención de los campus los que inyecten las dosis, —como pasa con la vacuna de la gripe—, para no suponer una mayor carga del sistema sanitario.

No obstante, como ya apuntaron las fuentes consultadas, la Generalitat no atiende la petición, al no estar incluidas las universidades en el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad.

Sensores para el aire

Por otro lado, la UV es la primera universidad que ha instalado en todos sus edificios aparatos de medición de la calidad del aire, con el objetivo de detectar la presencia de SARS-CoV-2 en interiores, a través de más de un millar de sensores.