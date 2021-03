Que corra el aire es más que una frase hecha en el caso de la pandemia, es una forma de evitar la manera de propagación más habitual de la covid: los aerosoles, gotículas invisibles que se quedan suspendidas en el aire y pueden llevar, entre otras cosas, carga viral. Son, en muchas ocasiones, la respuesta al "no sé dónde me he contagiado" porque puede darse en lugares concurridos y donde no existe más contacto que el aire que se respira.

Ese es el motivo que ha llevado a más de un centenar de científicos, muchos de ellos valencianos, a firmar una carta reclamando a las autoridades medidas para evitar la transmisión del virus por este método. "Solicitamos una actuación coordinada y urgente por parte de todas las administraciones competentes para abordar de forma prioritaria la transmisión de SARS-CoV-2 por inhalación de aerosoles, dado su papel central en el contagio en interiores", es uno de los puntos de la carta.

Así, proponen ocho medidas concretas que van desde pedir la buena colocación de las mascarillas hasta establecer la ventilación natural como algo habitual pasando por incorporar medidores de CO2, unas medidas que dos de sus firmantes, los investigadores de la Fundación Fisabio, Clara Coscollà y Vicent Yusa, defienden que se mantengan en los espacios interiores públicos una vez pase la pandemia.

"La covid ha hecho evidente el problema de los aerosoles, pero no solo hay virus, en el aire interior hay una gran cantidad de plaguicidas y otros elementos químicos que son tóxicos como los fluorados o barnices que se emiten de forma permanente", indica el doctor en Química por la Universitat de València una realidad que están corroborando con su proyecto AirCov que mide la cantidad de bioaerosoles que se encuentran en las aulas universitarias y quien incide no tanto en la importancia del aforo sino de la calidad de la ventilación.

"El aire interior va a ser fundamental aunque estemos vacunados, vamos a exigir un aire excelente y medidas como la mascarilla o la ventilación se deberían mantener durante años", indica Yusa quien ejemplifica que no solo la covid se transmite por aerosoles. "Todos los virus respiratorios pueden tener esta forma de contacto y llevar mascarilla y ventilar evita que la gripe, por ejemplo, se expanda", añade.

Entre estos interiores desgrana el de supermercados, oficinas de trabajo o centros comerciales. "Hay que divulgar que es importante que exista una información sobre la calidad del aire", aseguran los investigadores que señalan entre otras medidas la instalación de indicadores de CO2. "Son medidas baratas que no requieren grandes inversiones, solo un cambio de mentalidad", sentencia Yusa.