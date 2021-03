El pasado 29 de marzo tuve el placer de asistir on-line a una mesa redonda organizada por el grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante. El meeting trataba sobre experiencias de inserción laboral. Los invitados abordamos temas sobre riesgos naturales, turismo, docencia y divulgación climática, como fue en mi caso. Durante la tertulia, cada uno de los invitados explicábamos cuáles habían sido nuestras experiencias después de haber finalizado el grado y, la verdad que todos íbamos encaminados hacia un futuro laboral ligado a esta ciencia. El grado estudia mucho más allá que las características que conforman un territorio. Literalmente, es la ciencia que estudia la Tierra. Todos vivimos en el mismo planeta, por lo que la Geografía forma parte de todos y cada uno de nosotros.

Durante los cuatro años del grado estudiamos diferentes temas y siempre relacionados con la sociedad y la naturaleza. Tanto así que se mostraban los problemas ambientales y urbanos y, también, se contemplaban soluciones sin dejar atrás a ninguno de estos dos grupos. Todos los oyentes de la reunión teníamos un punto en común: esta ciencia que describe la Tierra. Mucha versatilidad en cuanto a objetos de estudio como a las salidas profesionales en diferentes ámbitos laborales. La Geografía te ofrece oportunidades laborales en la educación, en la investigación, en la organización territorial, en el asesoramiento, en los riesgos naturales, en la gestión de impactos ambientales, en el cambio climático, en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), etc. En mi caso, me está abriendo oportunidades con el mundo de la Climatología, la ciencia que estudia el clima. Por ello estoy aquí, escribiendo estas líneas. Es un trabajo que me apasiona, imagino que como a todos los que la han estudiado. Intentamos, desde un punto de vista científico, dar información fresca y de gran fiabilidad. Esfuerzo por enseñar y divulgar la climatología, avisar de forma efectiva y minimizar los riesgos ante un posible evento meteorológico severo y, como no evitar la falta de un control de calidad efectivo. Sin duda, la Geografía abarca un gran abanico de estudios con la finalidad de entender la superficie terrestre y los mecanismos de organización del Territorio. Creo que su presencia profesional debía ser mayor en estos y en otros muchos campos. El problema es que sigue sin definirse del todo lo que puede aportar esta ciencia para la sociedad.