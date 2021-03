La norma se aprobó en junio como decreto ley e integraba un compendio de medidas que se fueron actualizando con la desescalada. La realidad del BOE llega con desfase, pues la Comunitat Valenciana, junto con otras autonomías, ya contaba con esta obligatoriedad en materia de mascarillas desde finales de febrero, cuando generalizó la obligatoriedad de su uso.

"Me parece bien que se obligue, la mascarilla es lo más efectivo para prevenir los contagios" Manuel - Ciudadano de València

Ayer, la playa de la Malva-rosa, en València, ofrecía un día soleado y acorde a la estación primaveral. Aún por la poca afluencia que registró, todas las personas que paseaban por la zona portaban, como bien dice la norma, su mascarilla puesta. Aunque la mayoría de personas con quien habló Levante-EMV pensó que la medida aprobada para toda España era algo exagerada.

Carmen, que paseaba ayer con su madre, opina que esta medida es «exagerada» aunque cree que la intención es «evitar que la gente se relaje» y eso está «bien», «lo entendemos siempre y cuando se cumpla». Marga y su novio, por su parte, se mostraban algo desorientados porque «cambiamos cada semana de medidas y no entiendo por qué se castiga algunos actos y otros no».

"Entiendo la norma pero la solución para evitar más casos es emplear recursos en vacunar" Vanesa - Enfermera de València

Por el contrario, Manuel, bicicleta en mano, opinaba que estas medidas le parecen «muy bien», porque si no la gente «se relaja y la mascarilla es el instrumento más efectivo para prevenir la pandemia», decía. Además, apuntaba «esto va para largo. Si la vacuna no elimina al 100 % la transmisión, es necesario llevar mascarilla».

"Al aire libre y con distancia la mascarilla sobra.Está bien restringir pero si también concedes" María - Ciudadana de València

"Lógica y sentido común"

Por otra parte, María y Karen almorzaban ayer sobre una toalla en la arena. «A mí no me parece bien porque esto es dilatado en el tiempo, y al final si estás al aire libre y con distancia de seguridad, la mascarilla sobra», opinaba la primera. Su amiga Karen añadía una frase muy escueta, «la precaución ha de venir acompañada de lógica y sentido común. Solo diré eso», decía ayer.

"Si la protección es tan importante, deberíamos poder conseguir unidades homologadas gratis" Estefanía - Trabajadora en València

Al final del paso marítimo, Estefanía y Vanesa, dos hermanas, pasaban la mañana charlando. La primera apuntaba que está bien la medida aunque sugería que las mascarillas fueran gratis, «si nos las dieran nos protegeríamos todos. Esto cuesta un dinero y muchas veces ni siquiera en el ámbito laboral son cubre bocas homologadas».

Por su parte, su hermana Vanesa, enfermera de profesión, apuntaba que sus intereses como ciudadana y sanitaria a veces confrontan. «Al aire libre las mascarillas no están indicadas porque no hay riesgo». Aún así, «entiendo la norma», pues «si generalizas su uso aseguras que la mayoría de gente lleve mascarilla». Con todo, añadía que «hay que emplear recursos en vacunación y contratar personal para vacunar y no tanto controlar este tipo de cosas», opinó la enfermera en la Malva-rosa.