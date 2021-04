"Admiro la valentía de las personas que forman barricadas en Birmania"

«Es de admirar la valentía de las personas que forman barricadas pacíficas y se enfrentan cara a cara a los disparos de los militares». Así se expresa Stephen Anderson, profesor de física anglo-birmano (su madre es de Birmania) y dueño de dos restaurantes en València ciudad, el Ma Khin Café y Baalbec. Ambos en el corazón del cap i casal. El primero lleva el nombre de su bisabuela y respeta la identidad y la cultura del pueblo birmano a través de la gastronomía. Anderson vive en tierras valencianas desde la década de los años noventa y observa con preocupación las escenas de violencia contra civiles que llegan desde hace dos meses.

El Ministerio de Exterior recomendó ayer a los españoles que se encuentren en Birmania que abandonen el país a la mayor brevedad posible, pues se prevé que en los próximos días aumenten los episodios de violencia contra civiles que se repiten cada día en el país asiático desde el golpe de estado que tuvo lugar el 1 de febrero. Fue ese día, justo antes de que el gobierno democrático revalidado, encabezado por Aung San Suu Kyi activista y premio Nobel de la Paz, tomara posesión, cuando las fuerzas militares dieron un golpe en la mesa. La democracia volvió a caer. Tras cinco años de gobierno electo, la revalidación se vio ahogada por las fuerzas militares en un país que tras su independencia de la colonia inglesa en 1948, ha luchado de forma incansable por establecer un sistema democrático.

Una dramática situación que Anderson sigue con enorme preocupación. El chef explica a Levante-EMV, que, en su opinión, el golpe de estado era previsible «el ejército birmano ha estado ejerciendo el poder en la sombra desde la independencia». Tanto es así, dice, que tras una larga dictadura militar, permitieron un gobierno civil en coalición pero con la condición de conservar gran parte del poder.

Tras las elecciones de noviembre de 2020, cuenta Anderson, «la victoria abrumadora de los partidos pro democráticos fue evidente» y las fuerzas militares «no han dejado que eso sucediera», dice. «Es terrible, porque tras años de dictadura militar por fin Birmania comenzaba a dejarse conocer por el mundo», explica con tristeza.

En Birmania conviven más de 100 etnias. Una consecuencia, según el chef, de la herencia colonial, que estableció fronteras acordes a sus intereses. «Es complejo, diferentes comunidades coexisten y eso ha creado conflictos entre ellas». Algo, apunta, de lo que se aprovechan los militares, erigiéndose como la «fuerza que une al país» cuando en realidad «son quien lo oprime», cuenta. La gente ha vuelto a salir a la calle tras el golpe. La respuesta pacífica demuestra, según Anderson, que «Birmania solo quiere un gobierno para la gente, sin opresión ni violencia». Para el chef, es un país que refleja las consecuencias de un pasado colonial y de una historia de lucha por la democracia.

La exportación, tocada

El golpe de estado ha salpicado también al vino valenciano. Las bodegas de Vicente Gandía entre Utiel-Requena y la Serra de Mariola no pueden exportar a Birmania desde el inicio del conflicto. «El volumen de exportación al país es pequeño, pues el vino no es de consumo masivo y es más para los turistas», explican fuentes de la empresa. Con todo, el conflicto no ha pasado desapercibido para la mercantil vinícola: «No se puede exportar nada. El país está cerrado».

