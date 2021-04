Durante las últimas semanas el gobierno ruso ha completado con éxito, según las últimas noticias, misiones de perforación de hielo en el océano ártico. Y las mismas no han sido con una intención científica, si no con la ambición de poder colonizar una de las pocas regiones del planeta que aún son hijas de la auténtica naturaleza. Según las últimas actualizaciones sobre el tema, una de las principales ambiciones es la intención de crear rutas comerciales con barcos que rompen el hielo, así como la conquista militar con submarinos de esta fascinante zona de la Tierra. El océano ártico, uno de los últimos rincones plenamente salvajes que conocemos, posee un ecosistema sumamente débil ante la acción del hombre, que puede verse seriamente comprometido si estas actividades continúan de ésta forma o alguna otra. No deja de ser sorprendente la capacidad que tenemos de colonizar, conquistar y, como daño colateral, destrozar consciente o inconscientemente los pocos y recónditos parajes que siguen sin nuestra influencia. Es urgente tomar conciencia de ello, pues si estas actividades continúan, pondremos en peligro uno de los pocos tesoros naturales que quedan en el planeta.