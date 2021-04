El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, se ha vuelto a reunir con los vecinos de los números 49 y 51 de la calle Turia para tratar de evitar la operación inmobiliaria que les obliga a abandonar sus viviendas cuando finalice el contrato de alquiler para que los que ahora son sus hogares se conviertan en apartamentos turísticos. A la reunión con los vecinos también han asistido, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, y el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) José Luis González.

El conseller Dalmau, les ha asegurado a las familias que si se comunica la compraventa de las viviendas de la calle Turia, "desde la Conselleria se estudiará la posibilidad de hacer uso del derecho de tanteo y adquirirlas para evitar desalojos". Según fuentes de la Generalitat, Martínez Dalmau ha informado a los vecinos residentes en los edificios de los números 49 y 51 de la calle Turia de la ciudad de València de que el Consell estudiará esta posibilidad para frenar los desalojos planificados para transformar el edificio en uno de uso turístico.

El vicepresidente ha manifestado que casos como el de la calle Turia "evidencian una vez más que no podemos estar impasibles cuando las viviendas de los centros de las ciudades se ponen al servicio del turismo y no al servicio de las personas que viven allí". "La proliferación incesante de viviendas turísticas pone en peligro el derecho a la vivienda al expulsar del centro de las ciudades a miles de familias. Necesitamos blindar el uso residencial de la vivienda de las presiones especulativas de la industria del turismo y de los fondos buitre", ha añadido Dalmau.

Asimismo, Martínez Dalmau ha puesto en valor el asociacionismo vecinal y ha valorado positivamente la medida impulsada desde el Ayuntamiento de València, por la que se suspenderán durante dos años las licencias de apartamentos turísticos en edificios enteros en la ciudad. En este sentido, ha manifestado que "si no actuamos a tiempo y evitamos barrios fantasma como se ha producido en otras ciudades como Madrid o Barcelona, estaremos perdiendo la oportunidad de consolidar el derecho en la ciudad. No podemos permitir que los fondos buitre expulsen del centro de las ciudades a la gente que aún vive". València cuenta desde hace un año con el Plan Especial de Protección (PEP) de la Ciutat Vella, que tiene la finalidad de proteger el carácter residencial de los más de 2.250 inmuebles que configuran el área residencial y unificar la normativa aplicable en el centro histórico. Pero en este caso, la calle Turia no pertenece al distrito de Ciutat Vella, sino al de Extramurs.