Hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, pero las familiasaseguran que "por desgracia, tenemos poco que celebrar. "Muchos edificios oficiales se iluminarán de azul en la Generalitat Valenciana, cosa que consideramos una hipocresía y una falta de respeto al movimiento asociativo del autismo, porque son las propias consellerias del gobierno valenciano las que vulneran los derechos de las personas con autismo de una manera sistemática a lo largo de todo el ciclo vital; desde la detección precoz hasta la vida adulta.

Y apara que quede claro lo que denuncian y lo que implica, lo especifican en varios puntos:

-Diagnóstico Precoz. Son muchos los menores que son diagnosticados "tarde", con más de 4 años. Es importante poner los medios y recursos necesarios para garantizar los diagnósticos lo antes posible.

- Atención Temprana. La intervención se ha reducido de 20 horas a 6 horas mensuales, y por regla general a los 4 años se da de alta a lo niños/as, (antes era hasta los 7 años). Las lista de espera supera el millar. Exigimos una Atención temprana intensiva, especializada y multidisciplinar

- Terapias sin límite de edad. Actualmente las terapias sanitarias están subvencionadas hasta los 6 años, pero el Autismo es un trastorno del desarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida

- Derecho a la Educación. Hay una falta de profesionales especializados ( PT, AL, logopedas…) y también educadores para garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Se deben de garantizar estos recursos en todas las etapas educativas con el fin de frenar la tasa de abandono escolar, incluyendo bachillerato y formación profesional para garantizar su acceso al mercado laboral.

- Derecho al trabajo. Las personas con TEA conforman el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo, rondando casi el 90% según datos de Autismo Europa. Exigimos la creación de programas específicos de apoyo y de modelos de formación dual que proporcionen las competencias necesarias para afrontar la vida adulta y desempeñar un puesto de trabajo.

-Derecho a una vida digna. Una vez las personas con TEA cumplen los 21 años son abandonadas por la administración debido a la falta de recursos, por ello solicitamos la creación de recursos públicos diurnos y residenciales, inclusivos y especializados, suficientes para garantizar el acceso a todos los adultos con TEA que lo necesiten.

Las familias estuvieron concentrándose ante el Palau de La Generalitat todos los meses durante más de dos años y medio para reivindicar los derechos de las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) hasta que llegó la pandemia y por motivos sanitarios "decidimos paralizar dichas concentraciones, pero no nuestra lucha incansable para garantizar que las personas con TEA puedan desarrollarse como personas de pleno derecho".

"Durante estos tres últimos años nos hemos reunido en diversas ocasiones con las Consellerias de Sanidad, Educación e Igualdad, también nos recibió el Presidente Ximo Puig en Marzo 2019 y en dos ocasiones nos hemos reunido con la Vicepresidenta Mónica Oltra. A su vez nos reunimos con los diferentes grupos parlamentarios y se aprobaron por unanimidad tres Proposiciones No de Ley, que por desgracia el gobierno valenciano ignoró completamente", afirman desde la plataforma. A las familias, los pequeños logros les saben a poco porque no se cumplen y se reconocen "cansados" de promesas inclumplidas. Por eso, dan un paso más y buscan ayuda en la UE. "Con motivo de las últimas elecciones en el año 2019 conseguimos que todos los partidos que se presentaron a las elecciones firmaran un decálogo de medidas para mejorar la situación de las personas con autismo, pero pasados casi dos años no han cumplido ninguno de las medidas propuestas en dicho documento", añaden.

El pasado 7 de Octubre de 2019 la Plataforma Defensa TEA presentó una queja ante el Síndic de Greuges denunciando la vulneración de derechos que sufren las personas con TEA en la Comunitat Valenciana. Se trataba de una queja muy amplia porque abarca cuestiones de todo el ciclo vital de las personas con TEA por lo que el Sindic de Greuges ha necesitado más de 1 año para recabar los informes pertinentes y resolver la queja.

De la Resolución del Síndic de Greuges, la entidad destaca los siguientes recomendaciones y valoraciones:

- Las administraciones tienen la obligación de garantizar a todos los menores TEA una atención temprana para mejorar su calidad de vida presente y futura.

- El alumnado TEA, muchos de ellos con necesidades educativas especiales, tiene derecho a que la administración educativa les facilite el acceso a los recursos, medios materiales o ayudas específicas para su participación en el proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad.

- Las demoras en el diagnóstico de TEA podrían suponer a los menores afectados y a sus familias un obstáculo al acceso efectivo a las prestaciones sanitarias y a otros recursos.

- La jurisprudencia considera que muchos de los tratamientos para el autismo son de carácter sanitario, no educativo, (…), por lo que la adecuada aplicación de un tratamiento que determine una mejora en su calidad de vida constituye un tratamiento sanitario, con independencia de que su contenido sea de naturaleza pedagógica.

- Estaría justificado y que podría ser de interés que la Administración Sanitaria valorase la eliminación de los límites de edad.

- El empleo constituye un derecho fundamental y es reconocido como un factor esencial que influye en la mejora de la calidad de vida de las personas. (…) recomendamos se incrementen los programas y sistemas de apoyo a la inclusión laboral de las personas con TEA y que se implementen las políticas que favorezcan la formación y cualificación profesional de las personas con TEA al objeto de lograr su integración en el mercado laboral.

Desde la plataforma añaden que "seguimos esperando la creación de una mesa de trabajo donde estén representadas las consellerias involucradas y representantes del movimiento asociativo con el objetivo de evaluar la situación actual de las personas con TEA y proponer medidas a corto, medio y largo plazo, con la finalidad de mejorar la asistencia y recursos que reciben las personas con TEA y sus familias. Tal y como se acordó en la PNL aprobada por unanimidad el 15 de Octubre de 2019 esta mesa debería estar vigente hasta el momento que se desarrollen los mecanismos correspondientes en la ley 3/2029, del 18 de Febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Generalitat".

"Consideramos fundamental la implantación de un plan de acción para cumplir con la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de Noviembre de 2015, y constituye el marco de referencia para contribuir a ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas con TEA y sus familias", explican ya que "han pasado más de 5 años desde su aprobación y la Comunitat Valenciana es una de las pocas que no ha desarrollado dicha estrategia por lo tanto pedimos que se creé el plan de acción dotado de una partida presupuestaria para poder implantarlo en la Comunitat Valenciana", aclaran.

Las familias sienten que han "agotado ya todas las vías; hemos hablado, o por lo menos hemos intentado, hablar con todos los agentes involucrados (Consell, Consellería de Sandidad, Conselleria de Educación , Consellería de Igualdad y Bienestar Social); hemos interpuesto queja ante el Síndic y ahora ya no nos queda más alternativa que elevar nuestras reivindicaciones a la Unión Europea debido a la pasividad de ha mostrado el Consell en tomar medidas para garantizar los derechos de las personas con TEA".