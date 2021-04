Hace ya muchos años la “Coordinadora d’Estudis Eólics del Comtat” me pidió un informe para valorar la idoneidad de la ubicación de un parque eólico en la zona 14, que afectaba varios municipios de la comarca alicantina de “El Comtat”. Se pretendía instalar en las cimas de varias sierras emblemáticas y ellos se oponían porque su lema no podía ser más acertado eólica sí pero no así. Intenté demostrar que no había criterios objetivos de viento que justificaran la elección y que además la afección paisajística y sobre las aves era brutal. Las razones para ubicar ahí los enormes molinos aerogeneradores tenían más que ver con el hecho de que los pueblos afectados estaban dentro de una España vaciada que también está en Alicante y que los pocos y envejecidos vecinos lo vería como un maná y estarían encantados. Instalar esos aerogeneradores en zonas con más viento, pero más pobladas y con más turismo no iba a quedar bien y los promotores lo sabían. Según parece había otras oscuras intenciones en esa instalación de la que se iban a beneficiar muchos más los promotores que los que recibían la instalación. En los últimos días me llegan noticias de macro plantas solares, más de 5.000 hectáreas dicen, huertos solares los mal llaman, en el término municipal de Villena, con la excusa de la enorme extensión del mismo y la idoneidad climática, adornada por el mantra de la contribución a la reducción del CO2. Estamos en los mismo, hay miles de hectáreas ya urbanizadas por industrias y viviendas y otros usos donde se pueden poner esos paneles, porque el impacto allí ya está hecho y puede servir para fomentar el autoconsumo y para conectarse también a la red. El problema está en que el autoconsumo y la descentralización de la energía no da para especulaciones y pelotazos de grandes empresas y por eso se prefieren estas macro plantas. El propio movimiento ecologista está dividido porque su apuesta por las renovables debe equilibrarse con el impacto ambiental de estas instalaciones y son acusados de no estar contentos con nada. Lo siento, pero, como se decía antes, el campo para el que lo trabaja y, en este caso, para producir alimento, paisaje y vegetación, no para impermeabilizarlo con impactos en la escorrentía y en el aumento de las temperaturas en este tipo de superficies, que también hay que ponderar. La energía renovable sí pero no a cualquier precio.