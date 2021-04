Carraixet: alto valor ecológico y pésimo estado ambiental

El barranco del Carraixet nace en Gàtova y hasta su desembocadura en el término de Alboraia atraviesa las comarcas de Camp de Túria y l’Horta Nord, que en ambos casos presentan un territorio intensamente antropizado. En el Camp de Túria la ocupación de suelo es intensa, aunque en su parte oeste y norte en las estribaciones de las sierras aún mantiene suelo con ecosistemas naturales. Sin embargo, l’Horta Nord constituye un ejemplo singular de perdida de hábitat natural, y de la pérdida intrínseca de biodiversidad que ello conlleva, y que, además se encuentra reforzada por los efectos contaminantes de todas las actividades humanas que se desarrollan en este territorio.

Como ejemplo de la realidad que caracteriza a la franja litoral de la Comunitat Valenciana, en la comarca de l’Horta Nord no existe prácticamente un solo metro cuadrado de medio natural ecológicamente funcional, entendiendo por medio natural el suelo que no ha cambiado a un uso antrópico. Así, lo que no son zonas urbanas, industriales o agrícolas, corresponden a terrenos con vegetación degradada o a escasas manchas de hábitat con vegetación natural de pequeña extensión. Los hábitats fragmentados en manchas, como ya indicaron Wilson y Mac Arthur en su teoría de biogeografía de islas, albergan menos especies y las poblaciones de éstas son menos numerosas a medida que las manchas de hábitat se hacen más pequeñas. Posteriormente hay numerosos estudios que han demostrado este aspecto.

En resumen, la comarca de l’Horta Nord contribuye muy poco o más bien negativamente al mantenimiento de la biodiversidad, y de igual modo a la mitigación del cambio climático, por la pérdida de hábitat que en ella se ha producido y por los efectos de todas las actividades que en esta se desarrollan. A pesar de que existe una gran extensión agrícola, que produce un efecto paisajístico de verdor, hay que remarcar que ese ‘verde’ no corresponde a espacios naturales, sino que se trata de un territorio bajo intensa actividad antrópica en que la fijación de carbono que se produce es de ciclo corto, que la mala gestión de la fertilización estaría produciendo contaminación de las aguas por eutrofia, y que además se produce contaminación por la emisión de herbicidas, plaguicidas y otros biocidas, que afectan a los seres vivos y a las personas.

En este contexto territorial, el barranco del Carraixet constituye el único ecosistema en que en su mayor parte aún mantiene su estructura natural. Representa un hábitat de una importancia ecológica intangible, porque además de la singularidad de ser un ambiente acuático (es el curso de un río), es el único elemento que actúa como corredor ecológico conectando las dos comarcas antes citadas (desde la Sierra Calderona) con el mar, discurriendo a través de una matriz de territorio fragmentada y en gran parte inhóspita para la fauna terrestre. La WWF (Wildlife Word Fundation) en su informe ‘Autopistas salvajes’, indica que «un territorio donde los espacios de valor natural estén conectados y se permita el movimiento de fauna y flora, el intercambio de genes y, en un sentido más amplio, el funcionamiento de procesos ecológicos, es clave para conservar la biodiversidad y los recursos naturales y para afrontar con mayores garantías los efectos indeseables del cambio climático».

Estas consideraciones se recogen en la Estrategia Territorial Europea, así como en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que viene definida por el Decreto 1/2011 del Consell, en su Directriz 43, donde habla de «Conectores biológicos y territoriales de escala regional»,definiendo dichos corredores y adscribiéndoles la función de «garantizar la permeabilidad del territorio en su conjunto, conectando espacios naturales protegidos y otros ámbitos de gran valor ambiental y paisajístico». La Estrategia Territorial de la CV propone también «directrices específicas para la franja costera, basadas en una gestión integral e integrada del espacio litoral».

El problema existente es que en la comarca de l’Horta Nord y más al norte hasta la comarca de Camp de Morvedre, el litoral está intensamente presionado por diferentes usos del suelo y únicamente tienen importancia ecológica los enclaves del Marjal de Rafalell i Vistabella y el Marjal dels Moros (cabría añadir también, el paraje de La Costera, en Puçol). En este escenario cabría preguntarse qué función de conexión ecológica realiza el Carraixet en un territorio inhóspito para la vida natural. La respuesta se encuentra en que esta es la situación actual del territorio, pero que no es irreversible, y que del compromiso ambiental de las futuras generaciones y la visión de las administraciones cabe esperar la renaturalización ecológica de parte de este territorio produzca una recuperación de hábitats naturales y un aumento de la biodiversidad.

No obstante, aún se camina en sentido contrario, tal como muestra la ampliación de Parc Sagunt, o en Alboraia la propuesta para aprobación del Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Detallada. La eliminación de suelo de huerta ya hace casi imposible la futura renaturalización de suelo para otorgar al territorio una cierta funcionalidad ecológica y mejora de la biodiversidad, la fijación de carbono y en definitiva la resiliencia frente al cambio climático. De manera paralela a los aspectos ecológicos, y con la misma importancia, no hay que dejar de considerar y valorar al Carraixet por su incalculable potencial de uso educacional y didáctico, así como para la investigación, y destacarlo como elemento y bien cultural distintivo y representativo de las comarcas por las que discurre, y en relación con esto, destacar el actual y potencial uso social que posee para la actividad lúdica de los habitantes.

Repaso temático

Pero, ¿cuál es el estado ambiental actual del barranco del Carraixet? Lo repasaremos por temáticas. En cuanto a la calidad del agua, el barranco recibe los vertidos de varias depuradoras de aguas residuales. Los datos de calidad más actualizados de los que se dispone son los que púbica la Epsar en su página web. Por las características organolépticas y presencia de algunos residuos sólidos que se pueden observar en los puntos de vertido, consideramos que habría que poner más atención en la calidad del agua de los efluentes de varias de las depuradoras que vierten al Carraixet. Por otra parte, existen a lo largo de todo el barranco presiones diversas como son la caza, el pastoreo, la circulación por el mismo lecho del cauce de camiones, coches y motos de motocrós y trial, lavado y reparación mecánica de coches, limpieza-vaciado de cubas de tratamiento con herbicidas y plaguicidas, y abundante presencia de especies de plantas exóticas invasoras.

Además de lo anterior, la estrella de la degradación del barranco la constituye la presencia hasta en el mismo lecho del cauce, de enormes cantidades de residuos sólidos de diversa procedencia, con especial protagonismo de los escombros, que se acumulan allí donde es posible el acceso con vehículos. Entre la basura, resultan especialmente peligrosos la gran cantidad de plásticos y la nada despreciable presencia de escombros de fibrocemento. Estos últimos resultan peligrosos por su potencial contaminante y toxicidad, y los plásticos porque en el Carraixet son frecuentes todos los años avenidas que arrastran estos materiales al mar. La mayor concentración de basura y escombros se encuentra en el municipio de Moncada, extendiéndose hasta Alfara del Patriarca, aunque también existen puntos de importancia a lo largo prácticamente de todo el barranco. En algunos municipios y urbanizaciones también existen puntos de recogida de residuos con una función de ecoparque, en la misma ribera del barranco, desde los que se disemina la basura, sobre todo plásticos.

No se puede admitir que esta situación se esté produciendo en un país con una legislación ambiental como la que tenemos y además encontrándonos dentro del ámbito legislativo de la Unión Europea. Desde hace años, los ayuntamientos son conocedores de las problemáticas del barranco, al igual que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), incluso el problema se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Valencia, Sección de Medio Ambiente. Sin embargo, hasta el momento la situación ambiental del barranco (especialmente la que corresponde a la basura) no ha sido abordada con la seriedad pertinente y el problema se encuentra fuera de control. En diciembre de 2020 el comisario de aguas de la CHJ tomó interés en el problema, y por su iniciativa se cortaron varios accesos al barranco, pero estos bloqueos se han retirado de nuevo y la situación sigue siendo la misma.

Por otra parte, la situación ambiental actual del barranco contrasta con el gran interés que mostraron en septiembre de 2015, representantes de los ayuntamientos de Olocau, Bétera, Vinalesa, Alboraia, Moncada, Almàssera, La Pobla de Vallbona, Nàquera, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Alfara del Patriarca y Gàtova, los cuales firmaron un manifiesto en defensa del barranco del Carraixet y del cual la prensa se hico eco. Después de seis años, la realidad es que no se ha avanzado nada.

Es urgente que se actúe en el barranco del Carraixet de una manera integral e integrada por parte de todas las administraciones implicadas, para su recuperación ambiental, que puede constituir la base de la recuperación ambiental de las comarca de l’Horta Nord, y parte de la de Camp de Turia, con el objetivo de una mínima renaturalización del territorio que nos ayude a mantener la biodiversidad, mejorar la calidad ambiental y con ello los servicios ecosistémicos (uno especialmente importante, la fijación de carbono), así como la resiliencia, en un escenario de cambio climático de consecuencias inciertas.

Dos ejemplos de los escombros que pueblan el cauce del barranco del Carraixet F