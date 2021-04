¡Siempre llueve en Semana Santa! Es una de las frases que más he escuchado en estas últimas horas por Alicante y en otras zonas del sureste. Durante este pasado fin de semana hemos tenido un poco de todo, ya que por la mañana el sol apretaba, pero a partir del mediodía las nubes crecían con fuerza gracias a la convergencia de vientos en superficie y por la presencia de aire frío en altura, ingredientes básicos para cocinar buenas tormentas. Y como suele ser habitual, en algunas zonas los aguaceros han provocado algunos problemas y han ido acompañadas de granizo. En cambio, en puntos muy cercanos prácticamente no ha caído nada. Es lo que se conoce en el mundo de la meteo como la lotería de las tormentas, algo que por otra parte es muy habitual en esta época del año. Los vientos del oeste dan paso a ondulaciones de la corriente en chorro que se traduce en una alternancia de días muy estables y soleados con otros en los que las tormentas fastidian los planes a más de uno. El pasado sábado en la isla de Tabarca vemos un buen ejemplo práctico de estas situaciones: por la mañana mucha gente aprovechaba para tomar el sol o darse un chapuzón, mientras que por la tarde vimos carreras para intentar refugiarse de alguna forma ante las tormentas. No hay que olvidar que estadísticamente estamos en la segunda estación más lluviosa del año en la vertiente mediterránea, y que estos aguaceros siempre son bien recibidos de cara al verano, que poco a poco se va a acercando. De momento, parece que en los próximos días seguiremos con esta situación tan habitual. Tocará tener tanto las mangas cortas como los paraguas a mano.