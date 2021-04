La burocracia siempre va por detrás de los hechos y la política no es una excepción. Toni Cantó ya es pasado en Ciudadanos, aunque los papeles sigue siendo miembro del partido por lo que su relación con la formación naranja se dirimirá, de manera oficial, en el futuro. El resultado, no obstante, es bastante claro.

La dirección permanente de Cs abrió ayer expediente de expulsión a Toni Cantó, doce días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le incorporara como independiente a su candidatura a las elecciones del 4 de mayo y tres semanas después de que anunciase su marcha del partido, con portazo literal en la reunión de la ejecutiva.

Según confirmó el portavoz de Cs y candidato a la Presidencia de Madrid, Edmundo Bal, en una rueda de prensa telemática, la dirección del partido ordenó ayer la iniciación del expediente de expulsión, un proceso que sigue el procedimiento establecido en los estatutos del partido, «como ocurriría con cualquier otro afiliado».

Fuentes de Ciudadanos precisaron a Europa Press que el Comité Permanente del partido ambién ha determinado que sea la Comisión de Régimen Disciplinario la que resuelva el expediente sancionador abierto por lo que se considera una infracción agravada.

El secretario de Comunicación de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, ya dijo la semana pasada que no se haría ninguna «distinción» en el caso de Toni Cantó y que se le aplicarían las normas internas de Cs , que contemplan la expulsión de aquellos militantes que decidan por su cuenta concurrir a unas elecciones en las listas de otro partido político.

Cantó se ha sumado a la lista del PP, en el puesto número cinco, tras una trayectoria política que inició en Ciudadanos, después en Vecinos por Torrelodones, UPYD, vuelta a Ciudadanos, y ahora con el Partido Popular. Precisamente ayer se avaló su presencia en las listas de Ayuso a la Asamblea de Madrid después de la denuncia del PSOE.

Desde el Partido Socialista señalaban la «inelegibilidad» del ex síndic de Ciudadanos en las Corts Valencianes por no haberse empadronado a tiempo en la Comunidad de Madrid ya que hasta que dejó el partido se encontraba registrado en València. No obstante, desde la Junta Electoral se declaró que la candidatura «cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normativa».