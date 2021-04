El vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, enviará una carta este miércoles a los ministros de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y Derechos Sociales, Ione Belarra, para que el Gobierno prorrogue "al menos" hasta el 31 de diciembre la moratoria que prohíbe los desahucios en España, más allá de la finalización del estado de alarma.

Dalmau (Podem) ha anunciado esta petición tras presentar la nueva unidad antidesahucios de la Generalitat, con el objetivo de evitar que haya desalojos cuando previsiblemente finalice el estado de alarma el 9 de mayo, como anunció Pedro Sánchez este martes.

"No puede ser que la gente tenga que salir de sus casas cuando acabe el estado de alarma", ha defendido a los periodistas tras advertir que "los propios fondos de inversión dicen que 40.000 desahucios serán posibles" en España si no se amplía la moratoria.

Con esta petición, el vicepresidente segundo ha abogado por diferenciar la "vía valenciana de protección de la vivienda" en España, "una voluntad que muchas veces no está tan clara en otras partes del Estado".

Desahucios y ley de la Infancia

Por otro lado, Dalmau ha apoyado la posición de Unidas Podemos ante las discrepancias con el PSOE en el seno del Gobierno por la inclusión de la prohibición de desahucios en la ley de protección de la infancia. "Siempre se deben incluir las medidas adecuadas para garantizar los derechos de las personas", ha recalcado recordando que los niños son "los más débiles y con menor capacidad de defenderse".

A su juicio, por tanto, no se puede entender que cuando haya un caso particular donde la protección de un menor esté amenazada no se pongan en marcha "todas las medidas del Estado para que esa protección sea real y efectiva".

Este martes, los socialistas replicaron a los 'morados' que la prohibición de desahucios a la población vulnerable ya se negocia de forma avanzada en el marco de la ley de vivienda, por lo que creen que no se puede incluir en la infancia como pretende Podemos.