Por segundo año consecutivo, la tradicional manifestación con motivo del 25 d'Abril no recorrerá las calles de València. Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha decidido reconvertir el formato de la diada trasladando la jornada reivindicativa a las comarcas, donde se organizarán una veintena de pequeñas concentraciones simbólicas a nivel local únicamente abiertas a la participación de determinados representantes de la sociedad civil, con tal de respetar las recomendaciones sanitarias dada la situación actual. Los actos se convocarán en Alacant, Alcoi, Alzira, Benicarló, Biar, Burjassot, Castelló de la Plana, Cocentaina, Elx, Gandia, Llíria, Monòver, Pedreguer, Sagunt, Sueca, Torrent, València, Vila-real, Xàtiva i Xirivella.

La presidenta de ACPV, Anna Oliver i Borràs, ha manifestado la voluntad del colectivo de "no dejar las calles" porque "queremos tener presencia en el territorio". A su juicio, "no tiene sentido" convocar una gran manifestación en la ciudad de València. "Queremos poner de relieve que somos una entidad de todo el país y que trabaja en las comarcas. No todo puede estar centralizado siempre en la capital", ha subrayado Oliver en la presentación del programa de actividades, bajo el lema "Per la Llengua i la Cultura, Fem País".

La dirigente de la entidad ha indicado que la pandemia ha dejado un panorama "muy complicado" que ha obligado a la suspensión de muchas actividades y a reinventar la forma de trabajo. "Hemos resisitdo y seguimos", ha resaltado la presidenta de la ACPV. Para este 25 d'abril, se recuperará la habitual conmemoración comarcal de la diada que se solía celebrar en la localidad de Otos (la Vall d'Albaida) y se celebrará un concierto protagonizado por Andreu Valor en Llíria. Por otra parte, la ACPV ha preparado un homenaje a tres históricos activistas del colectivo que han perdido la vida en el último año: Enric Tàrrega, Agustí Golló y Tina Soler.

Entre las reivindicaciones, la entidad ha reclamado que se cumpla la reciprocidad entre À Punt, TV3 e IB3, junto a la plena integración de la Generalitat valenciana en el Institut Ramón Llull. ACPV ha urgido a los gobiernos valenciano, balear y catalán a formar un frente común en términos de lengua y cultura, pero también para trabajar por la reforma de la financiación autonómica, la mejora de las infraestructuras y otras demandas desde la "plena colaboración".