Los turnos de vacunación contra el coronavirus esta semana en la Comunitat Valenciana comienzan con las personas nacidas entre los años 1956 y 1957. Ayer martes 6 de abril todos aquellos citados vía SMS para vacunarse colapsaron las inmediaciones de La Fe de la cantidad de personas que acudieron a administrarse la vacuna contra la covid.

Con el objetivo puesto en batir los récords de vacunas administradas, la Comunitat Valenciana comienza una semana en la que se esperan inocular cientos de miles de dosis de los distintos tipos de vacunas contra el coronavirus. En concreto, se espera inyectar 224.000 dosis, en cuyo caso se alcanzaría un 15 % de población de la autonomía con, al menos, la primera dosis puesta.

Qué vacunas se utilizarán esta semana

Entre este 5 de abril y el próximo día 11 la Comunitat Valenciana superará el millón de vacunas administradas, si la vacunación sigue el ritmo de vacunas covid calculado por la Administración.

AstraZeneca

Los centros de vacunación de todo el territorio inyectarán 91.000 dosis de este fármaco. Serán los valencianos y valencianas de 64 y 65 años quienes las reciban.

Pfizer

Sanitat inyectará 120.000 dosis de Pfizer. Serán los cerca de 30.000 mayores de 80 que todavía no están vacunados y aquellos que tengan entre 78 y 79 años quienes reciban esta vacuna contra el coronavirus en Valencia, Alicante y Castellón.

Moderna

Según los cálculos de Sanitat, se administrarán más de 3.000 dosis de la vacuna de Moderna durante los próximos días.

Quienes se vacunarán esta semana en Valencia

Desde la Conselleria de Sanitat se comenzó a citar a personas nacidas entre los años 1956 y 1957 mediante mensajes SMS para iniciar la vacunación masiva de las personas de entre 65 y 64 años. Además, se ha comunicado el turno en el que se administrará la vacuna contra el coronavirus a los valencianos que tienen 79 años.

Además, se completarán los ciclos de vacunación de mayores de 80 años.

Advertencia de Sanitat: sin SMS no hay vacuna

Para evitar problemas en los puntos de vacunación y, sobre todo, aglomeraciones a las puertas de los distintos puntos donde se vacuna en Valencia, Alicante y Castelló, desde la Conselleria de Sanitat han recordado que es imprescindible contar con la cita vía SMS para poder recibir la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, independientemente del lugar donde se deba recibir la vacuna.

Qué hacer si no he recibido el SMS para vacunarme en Valencia

La respuesta de Sanitat es sencilla: no acudir al punto de vacunación. No haber recibido el mensaje implica que no hay cita concertada por lo que, posiblemente, el mensaje llegue en los próximos días o semanas. Así, es una cuestión de paciencia.

No obstante, es muy importante tener actualizados los datos de contacto de la tarjeta SIP. Si crees que pueden estar desactualizados, te contamos cómo actualizar tus datos de contacto SIP actuales para recibir la cita de vacunación pinchando aquí.