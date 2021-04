Pacto en Alicante para exigir la financiación mientras se busca el acuerdo en Madrid

Mientras los principales partidos no terminan de ponerse de acuerdo ni en el Congreso ni en las Corts, los cuatro grupos políticos que conforman el pleno de la Diputación de Alicante llegaron ayer a un pacto para exigir al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómico. Todos coinciden en que el modelo de reparto de fondos vigente «discrimina» a la Comunitat Valenicana y ese es un hecho que, según reclaman, el Gobierno de Pedro Sánchez debe corregir con celeridad. Mientras eso no suceda, y hasta que no se reconozca la deuda histórica generada, precisamente, por esa infrafinanciación, exigen que el Ejecutivo apruebe un fondo de compensación de 1.336 millones de euros anuales para el territorio valenciano.

La negociación para encajar hasta la última palabra de la moción de ayer, presentada inicialmente por el PP y aprobada finalmente por unanimidad, se alargó hasta el último minuto. El diagnóstico de falta de recursos suficientes para el territorio fue compartido a derecha e izquierda, pero el debate sobre las causas que han provocado la falta de equidad entre territorios permitió a cada agrupación marcar perfil propio.

Los populares, liderados por Carlos Mazón, aceptaron suprimir de su propuesta inicial un ataque directo a Sánchez y sus promesas incumplidas, aunque no dejaron pasar la oportunidad de cargar contra Puig. A las puertas del debate de una moción similar presentada por Compromís en el Congreso, el diputado valencianista Joan Baldoví urgió ayer a la ministra de Hacienda a presentar una propuesta por escrito sobre la que debatir para renovar el modelo de financiación.