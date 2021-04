Así vivíamos antes del estado de alarma

Quizás ya no lo recuerda, pero hubo un día en el que no había estado de alarma, aunque eso no significase que no hubiera alarma por el estado de la situación. Porque estado de alarma y pandemia de la covid no son sinónimos por mucho que en la práctica se piense que van de la mano. Algo así como Ana Belén y Víctor Manuel, que también actúan en solitario por mucho que la idea general es que son una entidad indivisible.