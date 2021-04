La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la invitada de ayer noche del informativo de Telecinco presentado por el mítico Pedro Piqueras. La todavía presidenta madrileña ha contestado a varios temas de actualidad ,entre ellos, las medidas restrictivas que ha impuesto en su comunidad ante la pandemia de covid.

Piqueras ha hecho alusión a los buenas cifras que tiene la Comunitat Valenciana en incidencia acumulada y las ha comparado con las de la capital de España. "Esta el caso de Valencia, por ejemplo, una comunidad que llegó a tener alguna ciudad como Alcoi con cerca de 200 contagios, y ahora mismo ha reducido el índice hasta los 34 puntos por cada 100.000 habitantes. ¿Allí si que han funcionado las restricciones, no?, ha preguntado Piqueras, a lo que Ayuso ha contestado de forma esquiva "no me gusta hablar de otras comunidades autónomas".

El presentador ha insistido en su pregunta "perdone que insista en Valencia y sus datos. Allí hay más restricciones que aquí y no se ha producido un alivio especial en las medidas". Pero la presidenta de Madrid ha zanjado el tema de forma contundente "solo nos podemos comparar con ciudades europeas, por densidad de población. Solo me podría comprar, si acaso, con Cataluña, pero no está mucho mejor", ha concluido.