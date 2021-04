El Botànic adelanta por la izquierda al Gobierno de Sánchez con las patentes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, insistió ayer en la revisión del sistema de patentes de vacunas. Lo dijo como vía para obtener más dosis, porque ahora faltan. El mismo día, Compromís presentó en las Corts una petición de documentación al Gobierno de España para conocer los argumentos de su posición, reacia a la liberalización de las patentes ( rechazó una propuesta de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio, OMC). Y hace dos días, Unides Podem presentaba una propuesta en Corts en el mismo sentido de la liberalización con la que abría una campaña en todos los parlamentos autonómicos.

Las posiciones de los tres partidos del Botànic no son idénticas (Puig precisa siempre que ha de mediar una compensación a las farmacéuticas que han desarrollado las vacunas contra la covid), pero suponen un punto de conexión que no se da en el Gobierno de España, donde los socialistas no se desmarcan de la Comisión Europea, contraria a revisar el procedimiento de desarrollo de antígenos. Unidas Podemos es de otro criterio, si bien no ha convertido en foco de tensión hasta ahora esta discrepancia

La postura oficial del Ejecutivo ha quedado clara: tanto en las votaciones a final de 2020 en la OMC como en la frialdad con la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, respondió a la idea de Puig de trasladar el debate al Comité de las Regiones de la UE.

En el caso valenciano no hay tales disensiones. Es obvio que en la medida que las instituciones se alejan del espacio de toma de decisiones las actitudes reivindicativas son más sencillas. Así, el pleno del Consell llegó a aprobar una declaración por la liberalización. Los socios recuerdan además que llevan meses insistiendo en esta cuestión, pese a que haya saltado ahora a la primera línea informativa. Compromís y Unides Podem rechazan una carrera entre ambos por esta bandera. Se felicitan por el contrario de poder hacer más presión con iniciativas paralelas de unos y otros.