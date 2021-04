"A mí ya me 'reglota' Madrid". La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha recurrido hoy a este símil para confesar que está "saturada" por la sobreexposición de las noticias de la Comunidad de Madrid "como si estuvieran pasando aquí al lado". "Sabemos más de lo que pasa en Alcorcón de lo que pasa en Xàtiva y la tenemos mucho más cerca", ha señalado, al ser preguntada por la última polémica abierta por la presidenta madrileña, al hilo de unas declaraciones en las que Isabel Díaz Ayuso se ha negado a comparar la situación sanitaria de su territorio con la de la Comunitat Valenciana -mucho más positiva- porque Madrid "no se puede comparar con capitales de provincia" sino solo con capitales "europeas" y "mundiales".

"Me supera la señora Ayuso. València también es una capital europea, una gran ciudad y una capital de provincia. Aún no se ha alterado la geografía", ha asegurado Oltra a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno semanal del Consell. "Aunque Madrid sea España y España sea Madrid, la ciudad de València está en España y no resiste la comparación las políticas que se están haciendo aquí con otras", ha incidido la vicepresidenta, que ha dejado claro que el gobierno valenciano "no está preocupado por lo que pasa en Madrid más allá de las personas que viven allí. Todos se merecen gobiernos que se preocupen por ellos, que pongan a las personas en el centro y que no maltraten los servicios públicos", ha sentenciado, antes de insistir en que Madrid le "reglota" y Ayuso "también".