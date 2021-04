La Conselleria de Emergencia Climática y Desarrollo Rural incidió ayer en que varias sendas del Parc Natural del Túria podrán ser utilizadas por los ciclistas de BTM, bicicletas de montaña, como se les trasladó a los aficionados a este deporte en las dos reuniones que han mantenido en las últimas semanas.

No podrán hacer uso de todas, pero sí de algunas de ellas, aún por determinar, que cumplan con ciertas características y garanticen la seguridad del senderista y la conservación de la flora y la fauna.

Estas indicaciones, insisten en conselleria, no tienen por qué estar recogidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parc Natural del Túria, que sin duda tendrá un artículo sobre la utilización de los caminos por parte de los vehículos motorizados y el uso de las bicicletas también estará regulado. Pero el dato concreto sobre qué sendas podrán o no utilizar, no estará allí recogido, aunque sí en el catálogo del parque natural.

Sin embargo, el colectivo ha mostrado de nuevo su «indignación e incredulidad» porque «tras dos reuniones con la consellera y la secretaria autonómica, se han empeñado en cambiar el artículo 58.3 del PORN del Túria y no autorizar el uso» de estas vías. Quieren conocer los motivos a nivel «técnico y jurídico» para querer cambiar la redacción «y no nos dan ninguna explicación justificada, más allá de su opinión personal no hay respuesta».

La redacción de ese artículo es el que ha creado la polémica en torno a los usos de estos caminos. Los ciclistas están molestos porque se estimaron las alegaciones que aportaron en el periodo de exposición pública del PORN, donde pedían que la circulación de la bicicleta BTM fuera legal dentro del parque (en ningún otro parque natural se permite).

Se aceptaron las alegaciones, pero en la redacción final del borrador no fueron incluidas. Por ello, los ciclistas sienten que la conselleria les da «gato por liebre» y terminará por estar prohibido el uso de la bicicleta, pese a que en la secretaría autonómica que dirige Paula Tuzón insisten en que «se regularizarán algunas sendas para que las usen».