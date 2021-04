Uno de cada cinco valencianos llamados para vacunarse no ha acudido a su cita con AstraZeneca. Esto es, según han informado desde la Conselleria de Sanidad, cerca de un 20 % de los alrededor de 90.000 convocados para esta semana de entre 65 y 64 años, edades en las que comenzaba la inmunización con el fármaco de Oxford tras finalizar la del personal educativo.

El dato no significa un rechazo expreso de la vacuna porque, recuerdan desde el departamento de Ana Barceló, en este grupo se podrían encontrar personas que han pasado la covid y a las que se recomienda esperar seis meses desde su infección para inocularse la dosis o personas con alguna enfermedad para las que están aconsejadas las vacunas con ARN mensajero de Pfizer y Moderna. También aquellas que no se hayan presentado por otros motivos puesto que la no asistencia no ha de justificarse.

Sin embargo, sí que supone una cifra significativa en una semana donde los cambios de criterio sobre la vacuna (suspensión para los menores de 60 años incluida) han podido influir en la confianza de la población. De hecho, esta situación también se ha repetido en la Comunidad de Madrid donde, tal como informó su gobierno autonómico, durante la jornada del jueves solo acudieron algo más de un tercio de los 29.000 citados.

El porcentaje es similar al que se registró en la vacunación del personal educativo. En este colectivo no recibió la fórmula el 16,4 % de los convocados, pero solo un 8 % la rechazó expresamente. Entre las indicaciones que se señalaban para posponer la inmunización también estaba el embarazo. En la última semana, 69.013 personas entre los 60 y los 69 años han recibido la vacuna contra la covid en la Comunitat Valenciana, según los datos públicos del Ministerio de Sanidad, aunque no se detalla el fármaco utilizado (el destinado a ese grupo de edad es AstraZeneca/Oxford). En total, en este grupo etario hay 107.558 personas que han recibido, al menos, una dosis, un 18,5 % del total.

Deterioro de la campaña

«Todo este lío acaba deteriorando la campaña de vacunación», lamenta el experto en Salud Pública, Salvador Peiró . «Ahora nos toca vacunar a los mayores porque son quienes tienen más riesgos, el daño de la enfermedad en su caso es enorme y parece que los trombos son menos frecuentes», explica.

Según un estudio del Winton Centre for Risk and Evidence Communication de la Universidad de Cambridge la probabilidad de ingresar en la UCI por covid es hasta 638 veces superior a la de sufrir un trombo por la vacuna de AstraZeneca en las personas entre 60 y 69 años.

Así, los estudios de la universidad basados en los datos británicos de contagios por covid y vacunados con AstraZeneca (más de 20 millones de personas) señalan que durante un momento de alta incidencia del virus se evitarían 638 ingresos de mayores de 60 años en la UCI por cada trombo mientras que esa proporción bajaría hasta las 70 en un momento de incidencia baja.

En esta misma situación, en la que se encuentra la Comunitat Valenciana, la probabilidad de acabar en la UCI por covid es 26 veces mayor que el trombo por la vacuna en quienes están en la cincuentena , de 11 veces mayor entre los que están entre 40 y 49 años, el triple entre los treinteañeros y el doble en los que tienen entre 20 y 29 años.