El PSPV-PSOE va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra la covid-19 y de la puesta en marcha de “todos los mecanismos posibles” para aumentar la producción de dosis. El texto sigue las indicaciones de la OMS, partidaria de suspender las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas sanitarias contra el coronavirus, e insiste en que esta iniciativa nos situaría más cerca de la inmunidad global”.

En este sentido, el PSPV-PSOE apunta que “ante una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial” algo que, subrayan, todavía no se está produciendo: “Muchos países, especialmente los que menos recursos tienen, han sufrido y se enfrentan a una grave escasez de productos médicos como los test de diagnóstico, pero sobre todo de vacunas”.

La propuesta, que sigue la línea defendida por el president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, explica que el acceso a las vacunas no puede estar determinado por el poder adquisitivo de cada territorio o por los intereses privados de los laboratorios. “Hasta que no esté la última persona protegida, no superaremos la pandemia”, subraya el texto de la moción.

Con todo ello, los y las socialistas valencianas piden a los ayuntamientos que insten al Gobierno de España y a las autoridades europeas a “actuar y exigir que no haya patentes médicas esta pandemia, para que así las vacunas, medicamentos y diagnósticos de la covid-19 lleguen a todas las personas del mundo”.