En los últimos días ha habido bastante actividad en el sudeste, pero está lejos de la detectada hace un año por varios motivos. El año pasado un gran temporal, Gloria, dejó muchos litros en enero y eso ya dejo una saturación en la tierra, una sazón profunda, muy apta para acuíferos y para el arbolado. La lluvia primaveral que vino después, muy persistente fue además bastante más productiva y sólo tenía que reforzar por arriba esa buena sazón profunda. Este año en algunos lugares se han producido lluvias como mucho moderadas en invierno, pero lejos de las del año pasado, y las lluvias primaverales están siendo abundantes en días pero no encuentran esa sazón profunda y tampoco dejan demasiados litros. Curiosamente la percepción del paisaje, bastante verde en general por las lluvias superficiales, y la del urbanita pueden dar la apariencia de situaciones calcadas los dos años, pero no lo son. Según parece en lo que queda de mes esto aún puede mejorar y pueden llegar por fin lluvias más profundas. Esto me sirve para retomar la clásica diferenciación entre tiempo y clima. El tiempo es una situación concreta de las condiciones atmosféricas (temperatura, viento, humedad, precipitación, etc) que se da un día, una semana, un mes, incluso un año. El clima es una situación media de todas esas condiciones en un periodo largo de tiempo, lo más aconsejable treinta años. El clima no lo vivimos, lo señala el paisaje e incluso las actividades humanas, pero no lo vivimos como el tiempo. El empeño mediático y político en mezclar los dos conceptos me sigue irritando profundamente porque impone una confusión que nunca se había dado a nivel popular. En su máxima expresión en los programas de televisión de habla inglesa traducen sin empacho weather como clima y no como tiempo. Por otro lado, las medias climáticas se vienen dando como sinónimo de condiciones normales sin serlo en climas tan variables como el nuestro. De vez en cuando seguiré recordando esta confusión, que pronto será aprobada por todos…