No solo de segundas dosis vive el rompecabezas de la vacuna de AstraZeneca/Oxford. Tanto la primera suspensión general, el pasado 15 de marzo, como el cambio de criterio aprobado la semana pasada que impide su inoculación a menores de 60 años (ambas decisiones tomadas contra el criterio de la Agencia Europea del Medicamento) fueron tan repentinas que han dejado a varios colectivos profesionales considerados dentro del grupo de esenciales sin vacunar.

No es que no estuvieran incluidos en la estrategia de inmunización del Ministerio de Sanidad (como ocurre con el personal empleado de cadenas de alimentación que no está reflejado) sino que por la propia evolución del proceso hubo una parte del colectivo que sí que fue vacunado y otro que se quedó con la fecha dada, pero sin dosis. Es el caso de varios trabajadores de Servicios Sociales de varios municipios, donde algunos sí que se han vacunado y otros, no.

Vicent Àngel Barberà tenía cita para el día 22 de marzo cuando la inoculación del fármaco de Oxford avanzaba con la única polémica de los retrasos en el envío de sus dosis. Una semana antes se suspendió su inyección representado por el grito de «no se pone ni una vacuna más» en el hospital de campaña de La Fe. Para su reanudación, nueve días después, ya había saltado el turno de Barberà y el de muchos otros.

«Hemos trabajado como esenciales y no hemos dejado de trabajar bajo esa etiqueta, pero de repente cuando ha llegado la vacunación hemos dejado de serlo», protesta el educador social del Ayuntamiento de Xirivella, quien indica que sí que les pidieron por segunda vez actualizar los listados con las personas que faltaban por vacunar ampliando a la plantilla de 55 a 65 que quedaba fuera en la primera ronda.

La situación no es exclusiva de este trabajador social de Xirivella. «En Torrent han vacunado a algunas compañeras, pero a la gran mayoría todavía no», «en Alaquàs unos sí y otros no», o «en Alfafar no a todos, solo a algunos», son mensajes que aparecen en un grupo de WhatsApp enviados por personal de Servicios Sociales de diferentes ayuntamientos de l’Horta. «En el centro mujer 24 horas han vacunado a todas la psicólogas por petición del Colegio de Psicología y las trabajadoras sociales, abogadas y otro personal no están vacunadas», añade otro mensaje.

Qué hacer con la segunda dosis

El problema no se queda en trabajadores de Servicios Sociales locales, también llega a otro personal sociosanitario incluidos en la estrategia. Un ejemplo de ello son los veterinarios, según confirman fuentes del Consell Valencià de Colegis Veterinaris. Desde esta institución explican que no tienen conocimiento de cuántos hay vacunados y cuántos no, pero sí que tienen constancia de que hay quienes estaban apuntados y se quedaron sin recibir el fármaco contra la covid por los cambios de criterio.

De momento, estas personas seguirán sin recibir la vacuna hasta que no les toque por edad. Así, solo el personal entre 60 y 69 años que no se hubiera inmunizado anteriormente podría recibir el fármaco de AstraZeneca. El resto de estos empleados considerados esenciales dependenderán de que les llegue según se vayan protegiendo a las franjas de edades superiores porque son las que tienen más riesgo de sufrir una covid grave. A efectos prácticos, serán como el resto de profesionales.

Por otra parte, todavía se sigue estudiando qué hacer con la segunda dosis de aquellas personas vacunadas con AstraZeneca menores de 60 años. Ayer, desde la Organización Médica Colegial de España aconsejaron recibir la segunda dosis de la vacuna de Oxford «cuando corresponda» (a las 12 semanas del primer pinchazo) e independientemente de la edad que se tenga.