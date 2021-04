Ciudadanos despacha a Cantó: Ni es un asunto valenciano ni afecta al partido

La nueva portavoz asegura que no tiene "ni idea" de cómo acabará la relación entre Toni Cantó, que fue dos años líder del partido centrista en la Comunitat Valenciana, y el PP tras la decisión de la justicia madrileña de excluirlo de las listas de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones del 4 de mayo, algo que debe resolver esta semana el Tribunal Constitucional.

"Estamos hablando de una persona que ya no está ni en Ciudadanos ni en la Comunitat Valenciana, y aquí no estamos en ningún proceso electoral. Ellos verán qué tienen que hacer", ha zanjado en rueda de prensa tras la junta de portavoces. Merino ha afirmado que su partido siempre respeta y nunca comenta una decisión judicial, y menos esta porque ni siquiera afecta a la Comunitat Valenciana ni a nadie de Ciudadanos, ha rematado.

También ha garantizado que Cs sigue "con muchas ganas de sacar el proyecto adelante porque lo merece" y está centrado en la política valenciana, mientras "lo que otras personas hagan o decidan con su vida ellos lo tendrán que decidir".

Este martes, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra la decisión del Juzgado lo Contencioso-Administrativo 5 de Madrid de excluir de la lista del PP para el 4M a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo Agustín Conde por ser "inelegibles" de cara a las próximas elecciones al empadronarse fuera de plazo, tras una denuncia de los socialistas.

El fallo recoge que Cantó se empadronó en Madrid el 22 de marzo, por cambio de residencia, pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa".

Como presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso aseguró este lunes que cuenta con Toni Cantó aunque no vaya en la lista. Eso sí, espera que el TC haga prevalecer su derecho individual a la participación.

Y Cantó ya prometió el domingo, tras enterarse de la sentencia, que se dejará "hasta el último aliento" por la libertad: "Sánchez, Iglesias o quien sea podrán intentar que los madrileños no voten, podrán intentar que me saquen de la lista, pero no me van a impedir que haga un motín. Esto es la Comunidad de Madrid no es Venezuela".