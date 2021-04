Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un joven de 19 años que amenazó de muerte a un policía después de que éste y su compañero le indicasen que debía colocarse correctamente la mascarilla. Según informó ayer la Policía en un comunicado, los hechos ocurrieron el domingo sobre las siete y media de la tarde, cuando los policías, de patrulla en el distrito de Exposició, vieron a dos jóvenes que llevaban la mascarilla bajada y les indicaron que se la colocaran correctamente y que se identificaran. Uno de ellos respondió: «No me la pongo porque no me sale de los cojones. Póntela tú, subnormal», mientras que el otro, en actitud chulesca, también insultaba a la patrulla diciéndoles «payasos», «chulos de mierda» y «subnormales».

Ante tal actitud, los policías les informaron de que iban a ser propuestos para sanción por no llevar la mascarilla y por falta de respeto, a lo que los hombres contestaron de nuevo «de manera irrespetuosa». Finalmente, uno de los jóvenes se dirigió a uno de los agentes, al que al parecer conoce de vista por haberse criado en ese barrio, y le dijo: «Cuando te pillemos por la calle te vamos a reventar, te tenemos que matar, gilipollas».

El último pleno del Consell aprobó la declaración de emergencia para la contratación de servicios de gestión de residuos sanitarios de los centros adscritos a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por un importe total de 3.071.530 euros.

La actual empresa contratista no puede asumir la recogida y tratamiento de la totalidad de los residuos sanitarios, que han experimentado un fuerte incremento a causa de la pandemia. Esta situación comporta un riesgo para la salud y requiere la adopción de medidas extraordinarias para que empresas autorizadas refuercen la recogida de residuos sanitarios y los envíen para su tratamiento a instalaciones autorizadas, conforme a la normativa sectorial aplicable.

A su vez la Conselleria de Sanidad dio cuenta de la declaración de emergencia para la adquisición de 10 respiradores de alto flujo V60+ por 173.597,90 euros. También se comunicó la declaración de emergencia para el suministro de 500.560 tests de antígenos para SARS-CoV-2. Y también se ha contratado por urgencia 300.000 calzas como equipo de protección individual (15.600 euros) y 100.000 buzos impermeables de emergencia sanitaria (730.000 €).