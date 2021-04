«No hay que tener miedo a las primarias ni a la confrontación de proyectos, y no hay que tener miedo a lo que digan los militantes». De esta forma tan contundente se manifestó ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig,en Benicassim en una declaración de intenciones clara sobre el método para la elección de candidaturas.

Bonig respondió de este modo tras ser preguntada por su preferencia sobre las aspirantes al congreso provincial del PP de Castelló, Marta Barrachina y Carmina Ballester, en una reunión con miembros del grupo popular en el ayuntamiento de este municipio castellonse.

La líder del PPCV aseguró que ella se decanta por «lo que elijan los militantes» y recordó, además, que votará en el congreso del que saldrá la nueva presidenta del PP de Castelló porque es militante y afiliada a la formación en la Vall d’Uixò y lo hará «desde luego por primarias», aseveró. «Un gran logro que tuve a bien defender porque así me lo pidieron todos los militantes del PP», defendió.

Congreso regional

Por tanto, añadió la presidenta de los populares valencianos, «no hay que tener miedo a las primarias ni a la confrontación de proyectos y no hay que tener miedo a lo que digan los militantes, siempre con respeto y teniéndoles en cuenta». En relación al congreso regional del PP que estaba previsto para despúes del verano, aseguró que no tiene «ningún problema» si se celebra antes «porque lo importante no es lo que pase dentro del PP».

La dirigente del PPCV recordó que hasta ahora solo ella había manifestado su voluntad de presentarse a la presidencia del partido, aunque incidió en que si se quiere presentar cualquier otro, «no hay ningún problema».

«Nos han criticado siempre que hacíamos congresos a la búlgara, y cuando abrimos nuestro partido a la participación, nos dicen que estamos divididos», lamentó Bonig, quien insistió en que «cualquier militante tiene derecho a encabezar un proyecto y a presentarse para ser presidente local, provincial, regional o nacional».

«Yo he dicho que me voy a presentar con total y absoluta lealtad al partido, con un proyecto claro y con todo lo bueno, lo malo y errores que hemos cometido», añadió.