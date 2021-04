Cs se abre a la rebaja del listón electoral tras la huida de Cantó

Con Cantó en la dirección del partido ya hace meses que Ciudadanos se cerró en banda e incluso votó en contra de la toma en consideración de la ley presentada por el Botànic en las Corts.

El exportavoz cambió de discurso y tras amagar con apoyarla aseguró después que la reforma de esa ley solo beneficiaba a la izquierda porque facilitaba el acceso de Podem a la cámara. En su propio partido intuyeron ya hace meses que le daba igual lo que pudiera pasar con Cs porque ya pensaba que el proyecto estaba acabado y su destino, como finalmente se demostró, era el PP.

El Botànic está dispuesto a no dejar pasar la ocasión y va a dar todo el cariño posible a la formación centrista, que ayer se abrió a presentar enmiendas, lo que en Compromís interpretan como un giro respecto a la posición cerrada que tenía Cantó. El Botànic ha ampliado el plazo de enmiendas hasta el 18 de junio. Y la nueva síndica de Cs, Ruth Merino, asegura que su partido intentará mejorar la ley del Botànic y añade que hasta ahora no se han tenido en cuenta sus demandas. «No descartamos nada», dijo Merino ayer mientras abogó por estudiar con calma las enmiendas. «Tenemos toda la intención de llegar a un acuerdo», respondió el síndic de Compromís, Fran Ferri. El portavoz asegura que la petición de prórroga se debe tanto a la intención de alcanzar un acuerdo como a realizar consultas a la ciudadanía para adaptar la ley a la situación de pandemia y tomar nota tanto de las pasadas elecciones catalanas como de las de Madrid del 4 de mayo, donde precisamente Ciudadanos puede quedar fuera de la Asamblea si no alcanza el cinco por ciento, listón que también rige en esta comunidad igual que en la valenciana.