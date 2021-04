La igualdad abre otra grieta en el Botànic

Las políticas de igualdad y, en particular, la asignación de estas competencias en el Botànic, ha abierto un nuevo frente entre socialistas y Compromís. Un desencuentro que en realidad se arrastra desde hace años, pero que, por primera vez, se ha aireado abiertamente través de una nota de prensa del PSPV-PSOE en el que se cuestiona la gestión del departamento de Igualdad que dirige Mónica Oltra y que ha generado un rifirrafe interno en las redes sociales entre cargos socialistas y de Compromís con acusaciones cruzadas. El episodio que ha destapado las diferencias tiene que ver con las unidades de igualdad de las conselleries, un servicio creado ex profeso por el Consell del Botànic en 2015 con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad en la Comunitat Valenciana y cuya coordinación se asignó, por acuerdo plenario del 28 de agosto de 2015, a la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres dirigida en la actualidad por la socialista Maria Such.

La conselleria que, salvo el area del Institut de les Dones, está controlada por Compromís despojó de facto a la dirección general de las Mujeres de esta competencia, al ubicar el puesto de coordinación en la Secretaría Autonómica, una situación que el PSPV intentó revertir sin éxito esta legislatura con la aprobación de los reglamentos orgánicos y funcionales. La negativa de Oltra a soltar esta competencia, que ni si quiera ha sido reflejada en los reglamentos, ha hecho saltar a unPSPV que acumula ya mucho malestar por la gestión de la vicepresidenta en materia de igualdad y a la que acusan de torpedear el trabajo de la alto cargo socialista.

El malestar, notorio, pero hasta ahora soterrado, ha quedado plasmado en un comunicado de prensa en el que el PSPV-PSOE en boca de su responsable de Igualdad, la también diputada Rosa Peris, responsabiliza a la conselleria del «desmantelamiento» del Institut de les Dones.

En el comunicado, Peris manifiesta su preocupación por las últimas medidas y reclama a la Conselleria de Igualdad que revierta la situación y devuelva la coordinación de las unidades de igualdad a la Dirección General de las Mujeres. La nota especifica que esta petición, manifestada por Peris en la reunión del partido del pasado martes, cuenta con el apoyo del órgano de dirección del partido.

Junto a esta petición, la responsable socialista desliza una clara crítica a la conselleria sobre la falta de apoyo al Institut de les Dones que, «debería ser un instrumento central en el planteamiento y el desarrollo de las políticas de igualdad, centrales para un Consell que se denomina feminista». Peris recuerda que el Institut fue creado por un Gobierno socialista en 1983 como un organismo autónomo y cómo el PP lo transformó en Dirección General. «Los y las socialistas seguimos aspirando a su reconversión en organismo autónomo, para que las políticas de igualdad tengan el peso que merecen dentro de la estructura del Gobierno», añade. De esta manera el PSPV pone de nuevo encima de la mesa una reivindicación que la conselleria de Oltra nunca ha atendido.

En su nota, el PSPV considera prioritario «darle músculo, recursos económicos, humanos, y la importancia que merece dentro de la administración valenciana».

Tras hacerse público el comunicado, cargos de Compromís y del PSPV han cruzado reproches ea través del Twitter. El jefe de Gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, ha acusado al PSPV de falta de lealtad, mientras que la propia Maria Such ha hecho un tuit en el que ha recordado a su socio de Gobierno que las competencias sobre las unidades de igualdad las tiene su dirección general. En su mesaje, adjunta un pantallazo con la copia del acuerdo. A la refriega se sumó también la diputada socialista Isabel García que acusó a Compromìs de "saltarse" los acuerdos.

Ante las críticas del PSPV, fuentes del departamento de Oltra insisten en que las competencias de igualdad radican en la conselleria y que la coordinación de las unidades administrativas de igualdad se asignó a la Secretaría Autonómica en 2018 por las dificultades de dotarlas de personal especializado. Este cambio quedò reflejado en el Reglamento orgánico publicado en 2018. Las mismas fuentes mantienen que esta situación es conocida por sus socios desde hace tres años y que el PSPV sabe también que la «distribución y estructura de las conselleries es un acuerdo alcanzado en el seno del Consell». Con todo, apuntan que están abiertos al diálogo: «Es costumbre de este departamento emplear el diálogo, la lealtad y el consenso», apuntan.

Desde Compromís se apunta que el comunicado del PSPV, en realidad lo que se cuestiona, es el acuerdo entre lo socios que hizo posible el primer y el segundo Botànic, si bien desde el PSPV se lamenta que se haya dejado languidecer el Institut de les Dones, bandera socialista, primero, al no querer recuperarlo a través d el espacio de la Calle Náquera y, después, vaciándolo de competencias y invisibilizando su papel como dinmizador de las políticas de igualdad. Estas, denuncian, están descuidadas y acumuluan numerosos asuntos pendientes.