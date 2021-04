El presidente de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, mostró ayer su «preocupación» por el hecho de que «no se está teniendo en cuenta» a los centros concertados que ofrecen Formación Profesional en los preparativos para el anteproyecto de Ley de FP, y alertó de que «es posible que se vuelva a dejar de lado otra parte de la comunidad educativa» en esta normativa.

Huerta se reunió con la federación valenciana y aunque indicó que participan en los foros semanales donde se aborda esta cuestión, lamentó que en estos primeros esbozos no se esté «teniendo en cuenta» a centros concertados que ofrecen esta modalidad. «Es llamativo que en su viaje a Angola, el presidente Pedro Sánchez destacara la labor de los Salesianos y que aquí no se les reconozca y se les intente denigrar», aseguró.

Por otra parte, respecto a la recientemente aprobada Lomloe, explicó que su organización se encuentra en «una fase de ‘standby’». «La tenemos que aceptar, porque es una ley que está aprobada por el parlamento. Una cosa es que no me guste, como la anterior y casi ninguna de las que ha habido, pero, una vez está aprobada, no podemos mantener el mismo nivel de manifestación y reclamación», dijo.

En este sentido, explicó que mantienen la plataforma que se creó a nivel nacional, «no por la queja ni por el nivel de ruido, sino por mantener la unidad de la enseñanza concertada», algo que no ha sido «fácil» pero que ha conseguido «que las manifestaciones hayan sido masivas y ha conseguido más de dos millones de firmas y que la sociedad conociera cuáles son las reivindicaciones».

También mostró su preocupación por que «la única promesa del PP sea que en cuanto llegue al poder cambiará la ley».

«Eso significa que en unos años tendremos la novena, lo que no contribuye nada a mejorar el sistema educativo y el futuro de nuestros jóvenes», recalcó, por lo que insistió en defender «un pacto educativo». De no existir este acuerdo, consideró que la educación «va a seguir siendo una moneda de cambio y parte de la polarización política».

Y se refirió a las condiciones que se han establecido este curso para la repetición, con un porcentaje «muy alto». En este sentido, no ven «con mucho agrado» que «para mejorar esos porcentajes lo que se haga sea permitir que se pase de curso con más suspensos o sin requisitos mínimos».