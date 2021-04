Los expertos que asesoran al Consell en materia sanitaria se muestran favorables a inyectar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a las personas menores de 60 años que se han quedado «a mitad», aunque el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuntó ayer que hay que «armonizar» una posición en el conjunto de España. El president aseguró ayer en una visita a Madrid que la postura del Consell es «seguir vacunando con AstraZeneca y ofrecer la segunda dosis a todos los ciudadanos que ya recibieron el primer vial», pues los especialistas así lo aconsejan.

No obstante, Puig recordó que esta es una decisión que se ha de tomar en el Consejo Interterritorial que integra a representantes de todas las comunidades autónomas. «Es cierto que parece que no hay un día de tranquilidad», admitió pero, sobre todo, subrayó que estas incidencias «transmiten una gran sensación de inseguridad a la población y eso es algo que no podemos permitir». Por eso, el jefe del Consell defendió la vacunación y expresó su convencimiento de que las vacunas son seguras, aunque reconoció que es necesario que todas las incidencias que se detecten se analicen exhaustivamente porque «lo más importante es la seguridad de las personas y si hay algún problema, se debe buscar la solución».

Los podólogos exigen las dosis

En este sentido, el Colegio de Podólogos de la Comunitat Valenciana ha exigido a la Conselleria de Sanitat en un comunicado que finalice la vacunación de los profesionales del sector, que quedaron «a mitad vacunar tras la paralización del suministro de AstraZeneca», apuntó ayer Pilar Nieto, presidenta de la entidad.

«Urgimos a la conselleria a que solucionen este asunto cuanto antes. Los podólogos, por la propia naturaleza de la profesión, somos un colectivo de riesgo porque tenemos un trato directo con el paciente», expresa la mandataria al tiempo que detalla que «no podemos permitir que sólo un porcentaje de nuestros colegiados haya sido vacunado, por eso exigimos que este asunto se resuelva con la mayor celeridad posible», ha dicho.

Expertos en inmunología de la Comunitat Valenciana recomiendan vacunar a las personas de riesgo y las más mayores cuanto antes. Esa es la prioridad principal según explicaron ayer a Levante-EMV. Por eso, vista la suspensión temporal de la llegada de la vacuna Janssen, que iba a destinarse a inmunizar al grupo de edad de entre 70 a 79 años, los médicos especialistas creen que deberían usarse dosis de AstraZeneca (hasta ahora utilizadas solo para personas de 60 a 69 tras la cancelación de la vacuna a menores de esta edad) para inmunizar a este intervalo de población.

«El criterio es vacunar lo antes posible a los grupos de edad con más riesgo de complicaciones, normalmente los más mayores», explica Ignacio Ventura, inmunólogo de la Universidad Católica de Valencia. Para el médico, «es una opción muy sensata comenzar a vacunar a las personas de entre 70 y 79 años con AstraZeneca», pese «a que haya ciertos grupos que queden a la espera de recibir la vacuna, es necesario inmunizar a los pacientes que se encuentran en riesgo de tener complicaciones a largo plazo», apuntó. Hasta ahora, las personas de 70 a 79 años estaban siendo inmunizadas con Pfizer o Moderna y las 15.000 primeras unidades de Janssen que iban a llegar a la Comunitat irían destinadas a ese sector de población.

En esta misma línea opina Juan Francisco Navarro, jefe de la unidad de Medicina Preventiva del Hospital de Elx y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. «Hay que tomar decisiones valientes y tener una previsión de vacunación por si se diera una siguiente ola de contagios», explica. «Ahora la situación es muy tranquila en la Comunitat, es excepcional, pero esta coyuntura puede revertir», advierte y por eso recomienda no perder más tiempo y organizar las inyecciones de los mayores: «hay que vacunar a quienes todavía están pendientes de una primera dosis en esa edad».

Dice que «perfectamente se puede aplicar AstraZeneca en este rango, pues no tendrían tanto problema con los trombos, que se manifiestan menos conforme la persona tiene más años», al tiempo que reconoce que la vacuna de Oxford «ha dado muy buen resultado en personas mayores».

Por eso, opina que la administración «tiene que empezar a tomar decisiones y adelantarse». De hecho, un estudio del Instituto de inmunología e inmunoterapia de la Universidad de Birmingham ha concluido que parece haber una mejor respuesta celular (la que genera memoria inmunológica ante una nueva exposición al virus) con la vacuna de AstraZeneca en mayores de 80 años.

Por su parte, la doctora e investigadora en el área de vacunas de la Fundación Fisabio, María Garcés-Sánchez, piensa que el cambio de vacuna para ese tramo de edad tendrá que venir con un consenso de las autoridades sanitarias y políticas. No obstante, cree que se acabará reactivando la vacunación de Janssen de la misma forma que hizo con AstraZeneca pues, en su opinión, «todas las vacunas que se han diseñado son seguras». Por eso, aboga por que se vuelva a inyectar esta última vacuna pues los casos de trombosis ínfimos «no llegan ni a uno en un millón».

«Pronto se pondrá Janssen»

Aunque dice que «sería muy buena noticia» que agilizaran la vacunación del grupo de 70 a 79 años con AstraZeneca, cree que pronto se podrá administrar Janssen, un antídoto «mucho más práctico al ser de una sola dosis» y que agilizará la inmunidad de los grupos de riesgo y las personas mayores. «Creo que cuando la Agencia Europea evalúe la Janssen volverá a ponerla en marcha». Garcés opina que «lo menos importante es qué vacuna pongan, pues todas son seguras», apunta.

De momento, según los datos de ayer del Ministerio de Sanidad, se ha vacunado al 23,4 % de los valencianos de entre 60 y 69 años, mientras que los que tienen de 70 a 79 años, están inmunizados en un 25,3 % del total. Las primeras 15.000 inyecciones de Janssen iban a destinarse a este último grupo de edad, entre los que también se estaba usando las vacunas de ARN Pfizer y Moderna. Ahora, la inmunización dependerá solo de las remesas que sigan llegando a la Comunitat de estas dos vacunas. Pifzer manda 125.000 vacunas a la semana a la Comunitat mientras que AstraZeneca no es fiable con sus envíos.

El Consell apoya la segunda dosis a menores de 60

r.c.v. valència