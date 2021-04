«Se tiene que resaltar mucho más la iniciativa del estudiantado, debe ser seña de identidad»

¿Qué le ha impulsado a presentar una candidatura?

Llevo de profesor 25 años, con una labor intensa en todos los ámbitos: en docencia, investigación y transferencia. En esta última etapa lo he combinado con la gestión, primero como director de departamento y los últimos cuatro años de vicerrector. He formado una idea de universidad que veo posible y siento la ilusión y responsabilidad de trabajar para conseguirla.

¿Cuál es la principal línea de trabajo del equipo que lidera?

Hemos definido cinco grandes proyectos estratégicos, además de mejoras en cada ámbito. Uno es la eliminación y simplificación de procedimientos burocráticos, para que el personal se dedique a lo que tiene que hacer. El segundo es diseñar la plantilla del personal de Administración y Servicios (PAS) del futuro y procedimientos de formación, promoción y selección. El tercer proyecto es potenciar la experiencia del alumnado en el campus, lo que da valor añadido. El cuarto proyecto es la simplificación y agilización de las gestiones en investigación. Y, por último, la transformación digital.

¿Cómo definiría a su equipo, entre los que hay actuales responsables de vicerrectorados?

Hemos intentado un equilibrio entre mantener personas que llevan una legislatura con un desempeño sobresaliente; y, por otro lado, una renovación lógica incorporando talento para hacer una candidatura solvente.

¿Cree que le perjudica o le beneficia haber sido vicerrector? ¿Le ven más como el candidato continuista o como conocedor de la gestión?

El ejercicio de gobierno implica tomar decisiones que a menudo son complicadas y, en alguna ocasión, impopulares. Hasta que no te enfrentas a eso, no puedes demostrar tu valía como gestor. Somos capaces y resolutivos para afrontar problemas que no son sencillos. Haberlo demostrado en la práctica me favorece.

¿Cómo valora el trabajo del equipo rectoral al que ha pertenecido hasta ahora?

Como vicerrector, hemos hecho un trabajo muy importante para reducir la temporalidad, sacar más plazas a tiempo completo y mejorar la calidad de la plantilla de profesorado. Además, hemos desarrollado criterios objetivos para definir la plantilla en cada departamento; hemos dado transparencia a los datos y al proceso de negociación; y hemos actualizado normativa y procedimientos. En cuanto al equipo de gobierno en su conjunto, destacaría el impacto de la pandemia, un tsunami que nos obligó a pasar de una universidad presencial un viernes a una online el lunes, con el contexto de limitación presupuestaria. El equipo ha trabajado mucho, muchas cosas se han hecho bien y otras pueden mejorar.

Y la pandemia seguirá marcando la próxima legislatura...

Pero el gran impacto ya lo ha tenido, en la forma de impartir docencia y en la relación con los alumnos. El reto es ver qué se queda.

Ha hablado de mejoras para el profesorado, ¿es de lo que se siente más orgulloso?

Nuestra candidatura se basa en las personas. Me siento orgulloso de haber contribuido a que la situación de la plantilla sea mejor.

¿Cómo cree que la sociedad ve a la Politècnica?

Como una universidad tecnológica, con mucha competencia profesional y transferencia de conocimiento. Me gusta y se tiene que potenciar. También es fundamental resaltar mucho más la iniciativa del estudiantado, donde ellos son los protagonistas, como Generación Espontánea, Makers UPV... Me gustaría esa que fuera una seña de identidad.

El estudiantado ha demostrado muchas ganas de emprender.

Y una capacidad de iniciativa sorprendente. El reto es estar a su altura y acompañarles, porque también es una experiencia de aprendizaje.

Es ingeniero agrónomo. ¿Qué aportaría su formación a la gestión de la UPV?

Mi ámbito es la tecnología de los alimentos, con experiencia en investigación y transferencia, y hay productos que se venden en el mercado. Soy consciente de las dificultades para conseguir esto y de su importancia para el modelo económico.

¿Qué pasaría si esto no sale bien?

¿Si no ganamos? Si hemos conseguido hacer una campaña responsable y a la altura de la universidad en la que creemos y que queremos —que es nuestro objetivo—, lo que pasará será bueno.

Después de que le hayan hecho retirar una campaña en Instagram y Google, ¿considera que el reglamento electoral debería actualizarse un poco?

Entiendo que ha sido interpretado de una forma, aunque podría haber sido de otra. Fue creado cuando los medios eran prensa escrita, radio y TV, y hay una indefinición sobre qué es contratar espacios publicitarios, lo que queda a la interpretación. Entendíamos que posicionarnos en redes no lo era; si hubiéramos sido conscientes, no lo hubiéramos hecho.