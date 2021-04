Una segunda oportunidad para recibir la vacuna frente al coronavirus. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer que cuando concluya la vacunación en cada franja de edad se hará un «barrido» para que aquellas personas que no han acudido a vacunarse tengan una nueva oportunidad. En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de Urgencias del HospitalGeneral de Alicante, Barceló señaló que esta «repesca» va destinada no sólo a las personas que han rechazado la vacuna por miedo a los posibles efectos adversos, «también hay gente que no ha acudido por otros motivos, como puede ser una cita ineludible o porque se les ha roto el móvil». Cabe recordar que la citación para la vacuna se hace a través de SMS, por lo que, a priori, se desconoce cuánta gente se va a presentar. Preguntada por si ha aumentado el porcentaje de personas que rechazan la vacuna, Barceló señala que es pronto para saberlo, «puesto que se desconocen los motivos por los que no se ha acudido a esa cita». Una vez se haga el barrido para las segundas citas, añade la consellera, se podrá profundizar más en los motivos.

Respecto al nuevo varapalo con la vacuna de Janssen, paralizada por el laboratorio tras la alerta de laAgencia Americana del Medicamento por su presunta relación con casos de trombosis, Barceló le resta importancia y sostiene que no había personas citadas aún para ser inmunizadas con esa vacuna «por lo que no nos ha trastocado».