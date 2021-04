Los servicios de Medicina Preventiva de los diferentes hospitales y departamentos de salud de la Comunitat Valenciana tienen sobre su mesa un objetivo: llegar a finales de mayo con 40.000 enfermos crónicos vacunados contra la covid-19con las dos dosis. «Es un objetivo viable, que merece mucho la pena por el tipo de paciente y en la que vamos a poner mucho esfuerzo y mucho mimo», expresa el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Navarro, tras una reunión este martes en la que se cerraron los detalles de la inmunización de este grupo.

Esta semana comienzan las inoculaciones contra la covid-19 en este colectivo y personas trasplantadas de corazón e hígado confirman que ya han sido citadas. Para ello se han destinado 17.000 dosis de la vacuna de Moderna que, según explican los expertos, «viene mejor porque tiene unas condiciones de conservación más sencillas que Pfizer» como el tiempo que aguanta en neveras convencionales desde que abandona el estado de ultracongelación.

Esta vacunación empezará por aquellas personas que se encuentran en los listados de los departamentos de salud y que son fácilmente citables como las que han sido intervenidas con un trasplante de órgano, aquellas que están a mitad de tratamiento oncológico o de hemodiálisis o personas con síndrome de Down mayores de 40 años.

«Es algo muy importante porque es un grupo pequeño pero que cualitativamente hablando es muy importante porque es muy vulnerable frente al virus», señala Navarro. Muchos de estos enfermos crónicos están con tratamientos inmunomoduladores que cambian la posible respuesta de defensa de su cuerpo frente al ataque de un patógeno como la covid.

En este sentido, una parte importante de este colectivo requiere una atención continuada cada cierto tiempo en los hospitales o centros sanitarios para poder controlar la evolución de su enfermedad, una actividad, la de acudir a una instalación hospitalaria, que durante la covid se ha visto restringida, limitada o como una eventualidad de riesgo. Un ejemplo claro es el de personas con enfermedades renales para las que se necesita un tratamiento de diálisis cada pocos días. De ahí uno de los motivos de la importancia de ser vacunados próximamente.

De momento, esta semana serán 17.000 a los que se irán añadiendo más conforme se vayan actualizando los listados. «Seguro que cuando se crucen datos se va ampliando», añade el jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Elx, que cree que se pueden superar los 40.000 pacientes y que puede ir creciendo porque se van haciendo nuevos diagnósticos.

La vacunación de este grupo será especial, más «personalizada». No recibirán las dosis en un gran pabellón ni en ningún vacunódromo por los riesgos que suponen y la especial atención que deben precisar además de ser sitios con muy buena accesibilidad. Asimismo se ha de buscar «el momento más adecuado», cuando su cuerpo no se encuentre débil por el tratamiento que esté recibiendo y con margen para que pueda desarrollar anticuerpos. Por ejemplo, planificarlo dentro de una radioterapia o de la nueva vacunación de todo el calendario de personas con trasplante de médula ósea.

La respuesta inmunitaria, señala el experto, probablemente será menor que en el resto de las personas con un sistema inmunológico potente y sin medicamentos que lo frenen, no obstante, Navarro insiste en que «merece mucho la pena porque algo de respuesta generará y eso podría significar salvarle la vida en caso de contagiarse de la covid».

Por todo ello, desde la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva hablan de «vacunación personalizada, con mimo», pero también con celeridad y se fijan que a principios de mayo ya estén todas las personas con condiciones de riesgo alto de covid grave vacunadas y así recibir, entre tres y cuatro semanas después la segunda dosis. El objetivo está claro.

Necesidad de inmunizar a menores

Por otro lado, pediatras reunidos con motivo de la celebración de las XII Jornadas de Vacunas del Comité Asesor de Vacunas (CAV), organizadas por de la Asociación Española de Pediatría, han destacado la necesidad de vacunar frente a la covid-19, cuando proceda, a los niños y adolescentes. La pediatra del Centro de Salud Nazaret e investigadora de la Fundación Fisabio, María Garcés-Sánchez, recordó ayer que la estrategia de vacunación contra la covid-19 en niños se tiene que analizar «sí o sí» para ver la respuesta concreta que tiene la vacuna en esta población.

Una segunda oportunidad para recibir la vacuna frente al coronavirus. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer que cuando concluya la vacunación en cada franja de edad se hará un «barrido» para que aquellas personas que no han acudido a vacunarse tengan una nueva oportunidad. En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de Urgencias del Hospital General de Alicante, Barceló señaló que esta «repesca» va destinada no sólo a las personas que han rechazado la vacuna por miedo a los posibles efectos adversos, «también hay gente que no ha acudido por otros motivos, como puede ser una cita ineludible o porque se les ha roto el móvil». Cabe recordar que la citación para la vacuna se hace a través de SMS, por lo que, a priori, se desconoce cuánta gente se va a presentar. Preguntada por si ha aumentado el porcentaje de personas que rechazan la vacuna, Barceló señala que es pronto para saberlo, «puesto que se desconocen los motivos por los que no se ha acudido a esa cita». Una vez se haga el barrido para las segundas citas, añade la consellera, se podrá profundizar más en los motivos.

Respecto al nuevo varapalo con la vacuna de Janssen, paralizada por el laboratorio tras la alerta de la Agencia Americana del Medicamento por su presunta relación con casos de trombosis, Barceló le resta importancia y sostiene que no había personas citadas aún para ser inmunizadas con esa vacuna «por lo que no nos ha trastocado».

Se inoculan más de 45.700 dosis de martes a miércoles

Sanidad notificó ayer que la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 1.129.670 dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supone que de martes a miércoles se inocularon un total de 45.709 dosis. Por provincias, 133.414 dosis se han puesto en Castelló, 408.942 en Alicante y 587.314 en Valencia. Ya son 290.689 personas las que han recibido las dos dosis y tienen la pauta completa. Así son 3.452 más que el martes.