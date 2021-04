Después de varios anuncios en los que se advertía de que esta semana el tiempo en valencia de nuevo iba a dejar lluvia, y pese a que el cielo amenaza un día tras otro con descargar precipitaciones e incluso en algunos puntos se han registrado lloviznas desde el martes por la noche, la gran pregunta parece ser: ¿de verdad va a llover? y si es así, ¿cuándo?

Aunque la meteorología no es una ciencia exacta, la previsión del tiempo en Valencia que diariamente realizan servicios meteorológicos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene una alta probabilidad de cumplirse. No obstante, lo dicho: no se trata, pese a lo que algunos puedan creer, de una ciencia exacta que puede pronosticar el momento concreto en el que lloverá, el lugar específico en el que lo hará y con cuánta intensidad (si será mucho o suficiente como para coger un paraguas). Ojalá.

Apuntado esto, hay que decir que sí, que se anuncian lluvias hoy pero que los pronósticos parecen ir desinflándose conforme avanzan los días y, si al principio de semana se hablaba de lluvias para el miércoles, ayer parecían más probables para hoy pese que en muchos lugares cayó algún ligero chaparrón, como en València ciudad, donde a primerísima hora de la tarde las nubes descargaron algo de agua.

De modo más concreto, la Aemet prevé que el tiempo en Valencia hoy, 15 de abril, esté marcado por cielos "cubiertos o nubosos" que por la tarde se despejarán ligeramente hasta quedar sólo "intervalos nubosos" en algunos puntos, sobre todo de la mitad norte, y de manera bastante breve.

Las precipitaciones se esperan en la mitad sur de la provincia de Valencia aunque también alcanzarán a puntos de la mitad más septentrional, sobre todo en el litoral, y, según la Agencia Estatal de Meteorología, "tenderán a remitir por la tarde y podrán ser localmente persistentes, sin descartar que vayan acompañadas de barro" debido al polvo de Sáhara que hay en suspensión en el ambiente. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, si acaso "descensos locales de las máximas en el sur" del territorio. El viento será "moderado en el litoral".

Así las cosas, las lluvias se esperan fundamentalmente por la mañana (también se anuncian brumas en puntos del interior) y, sobre todo, en la mitad sur de la provincia de Valencia y en algunas zonas costeras. Ya por la tarde se espera que las nubes vayan disipándose y el sol se abra paso entre ellas hasta el punto de llegar a dominar en las últimas horas de la tarde aunque de manera breve. El sol avanzará de norte a sur de la provincia y desde el litoral hacia el interior. No obstante, en gran parte de la mitad sur de Valencia no llegará a salir porque los cielos permanecerán cubiertos toda la jornada.

El tiempo en València hoy

En la ciudad de València se espera que la mañana sea nubosa y que incluso se lleguen a registrar algunas precipitaciones. Por la tarde, a partir de las siete aproximadamente, el cielo se irá despejando hasta que el sol vuelva a brillar de nuevo, tan sólo empañado por algunas nubes altas hasta que llegue el ocaso. El termómetro oscilará entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima.